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17:45 (мск), источник: Новая Кубань

«В действиях мужчины состава преступления нет»: полиция Краснодара прокомментировала инцидент с кражей плитки

Владельцы тротуарного покрытия на улице Тургенева не имеют претензий к главному герою нашумевшего видео.

Краснодар. 2 нояб. — Новая Кубань. В социальные сети попало видео, на котором неизвестный мужчина якобы крадет тротуарную плитку на ремонтируемой улице Тургенева. Правоохранительные органы краевой столицы разобрались в инциденте.

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Полицейские выехали на место происшествия и опросили свидетелей, а также представителей подрядной организации, ведущей ремонт на этом участке. Выяснилось, что сейчас идет демонтаж старой плитки, которую ранее укладывал частный застройщик, продавший впоследствии здание новому владельцу. Руководство офиса уведомляли о необходимости ремонта тротуара, однако получили отрицательный ответ. В настоящее время новое покрытие укладывается в рамках городской программы. Старая плитка признана строительным мусором. Собственники здания заявили, что у них никаких претензий нет. Таким образом факт кражи не подтвердился. Следовательно, в действиях мужчины, который стал героем видео, нет состава преступления, сообщил руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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