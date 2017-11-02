«В действиях мужчины состава преступления нет»: полиция Краснодара прокомментировала инцидент с кражей плитки

Полицейские выехали на место происшествия и опросили свидетелей, а также представителей подрядной организации, ведущей ремонт на этом участке. Выяснилось, что сейчас идет демонтаж старой плитки, которую ранее укладывал частный застройщик, продавший впоследствии здание новому владельцу. Руководство офиса уведомляли о необходимости ремонта тротуара, однако получили отрицательный ответ. В настоящее время новое покрытие укладывается в рамках городской программы. Старая плитка признана строительным мусором. Собственники здания заявили, что у них никаких претензий нет. Таким образом факт кражи не подтвердился. Следовательно, в действиях мужчины, который стал героем видео, нет состава преступления, сообщил руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.