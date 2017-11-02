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16:41 (мск), источник: Kommersant.uz

В Самарканде будут набирать граждан для работы в России

Центр по организованному набору граждан, желающих работать на предприятиях Санкт-Петербурга, будет функционировать в Самарканде.

Источник: Kommersant.uz

В церемонии его открытия примет участие делегация Санкт-Петербурга, которая находиться в Узбекистане с 7 по 10 ноября.

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В состав делегации вошли губернатор и вице-губернаторы Санкт-Петербурга, руководители исполнительных органов государственной власти, представители учреждений среднего и высшего образования, медицинских учреждений, члены делового сообщества города.

Также в Ташкенте запланировано проведение бизнес-форума «Санкт-Петербург и Республика Узбекистан — новые горизонты сотрудничества», сообщает Агентство по вопросам внешней трудовой миграции при минтруде.

Ожидается подписание соглашения между правительством Санкт-Петербурга и хокимиятом города Ташкента о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Кроме того, делегация проведет курсы по русскому языку для преподавателей лицеев, колледжей, вузов Ташкента и столичной области.

В программу визита также вошли мастер-класс по тхэквондо c участием спортсменов из Санкт-Петербурга и Узбекистана, мастер-классы по прикладному искусству, консультации петербургских врачей для местного населения.

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