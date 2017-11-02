В Самарканде будут набирать граждан для работы в России
Центр по организованному набору граждан, желающих работать на предприятиях
Центр по организованному набору граждан, желающих работать на предприятиях
В церемонии его открытия примет участие делегация
В состав делегации вошли губернатор и
Также в Ташкенте запланировано проведение
Ожидается подписание соглашения между правительством
Кроме того, делегация проведет курсы по русскому языку для преподавателей лицеев, колледжей, вузов Ташкента и столичной области.
В программу визита также вошли