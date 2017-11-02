Казахстанцы живут на 8,5 лет меньше, чем европейцы

Источник: Informburo.kz

Жизнь казахстанцев в среднем на 8,5 лет короче, чем в развитых странах Европы. При этом казахстанские мужчины в среднем живут на 9 лет меньше женщин. Об этом на брифинге в СЦК сообщила генеральный директор Республиканского центра развития здравоохранения Айнур Айыпханова.

«Средняя продолжительность жизни в Казахстане — 72 года, а в Европе этот показатель составляет 80,6 лет», — сообщила она.

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Она также привела данные по продолжительности жизни среди женщин и мужчин в Казахстане.

«В Казахстане мужчины живут на 9 лет меньше чем женщины. Средняя продолжительность жизни у мужчин составляет 67,5 лет, а у женщин 76,5 лет», — уточнила Айнур Айыпханова.

По её словам, мужчины живут меньше, чем женщины, из-за роста неинфекционных заболеваний среди них.

«Сахарный диабет, давление, хронические болезни в большей степени представляют угрозу жизни человека. Более того, в Казахстане большая смертность из-за суицидов и дорожно-транспортных происшествий в возрасте 15−29 лет, поэтому продолжительность жизни в Казахстане меньше», — сообщила она.

Весной 2017 года депутат Мажилиса Гульнара Бижанова приводила статистку, что в Казахстане мужчины в пять раз чаще женщин идут на суицид. За последние пять лет с стране 16 940 человек совершили суицид, из которых 13 568 — это мужчины.