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16:36 (мск), источник: Informburo.kz

Казахстанцы живут на 8,5 лет меньше, чем европейцы

Средняя продолжительность жизни казахстанцев составляет 72 года, в Европе — 80,6 лет.

Источник: Informburo.kz

Жизнь казахстанцев в среднем на 8,5 лет короче, чем в развитых странах Европы. При этом казахстанские мужчины в среднем живут на 9 лет меньше женщин. Об этом на брифинге в СЦК сообщила генеральный директор Республиканского центра развития здравоохранения Айнур Айыпханова.

«Средняя продолжительность жизни в Казахстане — 72 года, а в Европе этот показатель составляет 80,6 лет», — сообщила она.

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Она также привела данные по продолжительности жизни среди женщин и мужчин в Казахстане.

«В Казахстане мужчины живут на 9 лет меньше чем женщины. Средняя продолжительность жизни у мужчин составляет 67,5 лет, а у женщин 76,5 лет», — уточнила Айнур Айыпханова.

По её словам, мужчины живут меньше, чем женщины, из-за роста неинфекционных заболеваний среди них.

«Сахарный диабет, давление, хронические болезни в большей степени представляют угрозу жизни человека. Более того, в Казахстане большая смертность из-за суицидов и дорожно-транспортных происшествий в возрасте 15−29 лет, поэтому продолжительность жизни в Казахстане меньше», — сообщила она.

Весной 2017 года депутат Мажилиса Гульнара Бижанова приводила статистку, что в Казахстане мужчины в пять раз чаще женщин идут на суицид. За последние пять лет с стране 16 940 человек совершили суицид, из которых 13 568 — это мужчины.

В 2016 году проведённые исследования в Казахстане показали, что большая ответственность за семью становится причиной ранней смерти казахстанских мужчин. По этой причине мужчины чаще подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям.

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