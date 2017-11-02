Казахстанцы живут на 8,5 лет меньше, чем европейцы
Средняя продолжительность жизни казахстанцев составляет 72 года, в Европе — 80,6 лет.
Средняя продолжительность жизни казахстанцев составляет 72 года, в Европе — 80,6 лет.
Жизнь казахстанцев в среднем на 8,5 лет короче, чем в развитых странах Европы. При этом казахстанские мужчины в среднем живут на 9 лет меньше женщин. Об этом на брифинге в СЦК сообщила генеральный директор Республиканского центра развития здравоохранения Айнур Айыпханова.
«Средняя продолжительность жизни в Казахстане — 72 года, а в Европе этот показатель составляет 80,6 лет», — сообщила она.
Она также привела данные по продолжительности жизни среди женщин и мужчин в Казахстане.
«В Казахстане мужчины живут на 9 лет меньше чем женщины. Средняя продолжительность жизни у мужчин составляет 67,5 лет, а у женщин 76,5 лет», — уточнила Айнур Айыпханова.
По её словам, мужчины живут меньше, чем женщины,
«Сахарный диабет, давление, хронические болезни в большей степени представляют угрозу жизни человека. Более того, в Казахстане большая смертность
Весной 2017 года депутат Мажилиса Гульнара Бижанова приводила статистку, что в Казахстане мужчины в пять раз чаще женщин идут на суицид. За последние пять лет с стране 16 940 человек совершили суицид, из которых 13 568 — это мужчины.
В 2016 году проведённые исследования в Казахстане показали, что большая ответственность за семью становится причиной ранней смерти казахстанских мужчин. По этой причине мужчины чаще подвержены