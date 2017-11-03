Деревья, высаженные в рамках «Моей улицы» в Москве, приживутся за 3 года

Источник: РИА Недвижимость

При этом, сообщила Александрова, нормативным отпадом (доля растений, которые не приживаются — ред.) для деревьев в московском регионе считается 10%, а для кустарников — 5%. «Для того, чтобы уверенно сказать, что деревья успешно адаптировались к новым условиям, необходимо подождать 3 года», — рассказала она.

Ранее мэрия столицы сообщила, что с 1 ноября на улицах, благоустроенных в этом году, планируется начать высаживать деревья. По данным городской администрации, в 2017 году обновленные улицы украсят 5264 дерева.

По словам Александровой, 60% всех деревьев будут посажены на Садовом кольце от Садовой-Самотёчной улицы до Смоленского бульвара. Кроме того, новые деревья появятся на Тверской, на улицах, прилегающих к парку Зарядье, и на Хохловской площади.

Источник: Агенство «Москва»

Речь идет как о породах, часто используемых в городском озеленении, так и о редко используемых, но высокодекоративных деревьях, отметила она. В частности, это мелколистная и европейская липа, остролистный и красный клён, повислая берёза, устойчивые к голландской болезни сорта вязов, красный дуб, промежуточная и смешанная рябина, черёмуха Маака, канадская ирга, а также декоративные сорта яблонь.

Посадку деревьев лучше всего производить в сроки, когда растение находится в состоянии покоя. Традиционным временем являются осень, когда с деревьев уже облетели листья и дерево вошло в фазу покоя, и весна, когда почки еще не набухли, а земля уже оттаяла. Для Москвы это середина октября — конец ноября. Сильвия Александрова Ландшафтный архитектор КБ «Стрелка» (оператор «Моей улицы» по разработке дизайн-проектов)

Она подчеркнула, что для успешного роста и развития деревьев в городской среде необходимо наличие качественно подготовленного посадочного материала. «Нельзя привозить деревья из леса, так как можно ввести болезни и вредителей, не свойственные для городской флоры, а также свободнорастущие деревья, которые сформировали свободнорастущую корневую систему. При пересадке деревьев будет происходить обрезка корней и деревья сильно пострадают. В питомниках же деревья годам подготавливают к пересадке. Посредством постоянной обрезки формируется компактная корневая система», — пояснила Александрова.

Источник: Агенство «Москва»