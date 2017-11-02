ГИБДД предупреждает: Ситуация на дорогах Челябинской области может осложниться из-за перепада температур и осадков

Источник: Uralpress.ru

Сегодня, 2 ноября, в Ашинском районе Челябинской области существенно осложнилось движение на федеральной трассе М-5 из-за резкого выпадения большого количества снега.

Как сообщили агентству в пресс-службе управления ГИБДД области, движение было затруднено на участке 1569 — 1580 километр автодороги Москва — Челябинск. В настоящее время в Ашинском районе и во всей горнозаводской зоне местами идет слабый снег, видимость хорошая.

По данным Гидрометцентра в ближайшие сутки ожидается местами небольшие осадки преимущественно в виде снега, в горах до умеренных. Днем синоптики обещают плюсовые температуры. В ночные часы столбик термометра будет опускаться ниже нулевой отметки (местами похолодает до минус 10 градусов). Такой перепад приведет к оледенению дорожного полотна.

На все автодороги федерального и областного значения выведены дополнительные наряды ДПС ГИБДД. Они будут контролировать ситуацию и оказывать помощь автомобилистам в случае необходимости. Также осуществляется контроль за обработкой проезжей части спецтехникой.