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18:03 (мск), источник: Uralpress.ru

ГИБДД предупреждает: Ситуация на дорогах Челябинской области может осложниться из-за перепада температур и осадков

В предстоящие сутки в Челябинской области может существенно осложниться ситуация на дорогах в связи с перепадами температур и осадками. Водителей просят, по возможности, воздержаться от поездок.

Источник: Uralpress.ru

Сегодня, 2 ноября, в Ашинском районе Челябинской области существенно осложнилось движение на федеральной трассе М-5 из-за резкого выпадения большого количества снега.

Как сообщили агентству в пресс-службе управления ГИБДД области, движение было затруднено на участке 1569 — 1580 километр автодороги Москва — Челябинск. В настоящее время в Ашинском районе и во всей горнозаводской зоне местами идет слабый снег, видимость хорошая.

По данным Гидрометцентра в ближайшие сутки ожидается местами небольшие осадки преимущественно в виде снега, в горах до умеренных. Днем синоптики обещают плюсовые температуры. В ночные часы столбик термометра будет опускаться ниже нулевой отметки (местами похолодает до минус 10 градусов). Такой перепад приведет к оледенению дорожного полотна.

На все автодороги федерального и областного значения выведены дополнительные наряды ДПС ГИБДД. Они будут контролировать ситуацию и оказывать помощь автомобилистам в случае необходимости. Также осуществляется контроль за обработкой проезжей части спецтехникой.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами. При движении на дальние расстояния быть предельно осторожными, иметь с собой теплые вещи, питание и достаточный запас топлива.

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