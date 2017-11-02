7 ноября в Самаре откроется исторический парк «Россия — моя история»

Инициаторами проекта стали Президент России Владимир Путин и Патриарший Совет по культуре. Региональным оператором проекта выступает СООФ «Поволжский историко-культурный фонд» при поддержке Правительства Самарской области и ПАО «Газпром».

Проект парка охватывает историю нашего государства с древнейших времён и до наших дней. Всего в парке 4 экспозиции: «Рюриковичи», «Романовы», «1914 — 1945. От великих потрясений к Великой Победе» и «1945 — 2016. Новое время». Кроме того, посетители парка смогут открыть для себя историю родного самарского края в разрезе истории государства. В Историческом парке представлены различные формы информационных носителей: сенсорные столы и экраны, лайтбоксы, коллажи, проекторы, планшетные компьютеры и многое другое. В подготовке экспозиции использованы приёмы видеоинфографики, анимации, трёхмерного моделирования и цифровых реконструкций — все это делает выставку привлекательной для посетителей всех возрастов.

Экспозиция основана на документальных свидетельствах и материалах, немалая часть которых до недавнего времени хранились в архивах под грифами «Секретно» и «Совершенно секретно». Выставка даёт максимум информации по истории России и позволяет каждому посетителю сделать собственный вывод о роли тех или иных событий в истории становления нашего государства.