Шулейко во время приема граждан помог решить вопрос с трудоустройством молодого агронома

На прием к помощнику Президента обратился молодой человек, который в настоящее время обучается на заочном отделении Белорусской сельскохозяйственной академии по специальности «агрономия», за плечами имеет среднее специальное образование. В следующем году парень оканчивает вуз и твердо решил связать свою судьбу с сельских хозяйством. Для того чтобы теоретические знания подкреплялись практикой, он посчитал необходимым начать работать по будущей специальности уже сейчас, однако на местном сельхозпредприятии такой вакансии нет. Служба занятости предлагала трудоустройство в других населенных пунктах Октябрьского района, однако менять место жительства молодой человек не готов, поскольку в Октябрьском у него жена и маленький ребенок.