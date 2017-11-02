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17:11 (мск), источник: БЕЛТА

Шулейко во время приема граждан помог решить вопрос с трудоустройством молодого агронома

2 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Помощник Президента Беларуси — инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко во время личного приема граждан в поселке Октябрьский помог решить вопрос с трудоустройством молодого агронома. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Гомельского облисполкома Алла Беленок.

Источник: БЕЛТА

На прием к помощнику Президента обратился молодой человек, который в настоящее время обучается на заочном отделении Белорусской сельскохозяйственной академии по специальности «агрономия», за плечами имеет среднее специальное образование. В следующем году парень оканчивает вуз и твердо решил связать свою судьбу с сельских хозяйством. Для того чтобы теоретические знания подкреплялись практикой, он посчитал необходимым начать работать по будущей специальности уже сейчас, однако на местном сельхозпредприятии такой вакансии нет. Служба занятости предлагала трудоустройство в других населенных пунктах Октябрьского района, однако менять место жительства молодой человек не готов, поскольку в Октябрьском у него жена и маленький ребенок.

Внимательно изучив ситуацию, Юрий Шулейко поручил устроить молодого человека стажером в подчинение к главному агроному местного сельхозпредприятия. «Проверьте парня на соответствие должности, наведите справки у предыдущего работодателя. Если у человека есть тяга работать, нужно ее поощрять. Он пройдет стажировку, закончит учебу и станет полноценным специалистом», — процитировала Юрия Шулейко собеседница. Помощник Президента распорядился подобрать оптимальный вариант трудоустройства с учетом места жительства молодой семьи. Такой вариант молодой человек воспринял положительно.

Всего во время выездного приема граждан помощник Президента выслушал порядка десяти вопросов. Несколько из них касались темы трудоустройства, также были обращения, связанные с начислением пенсий, ЖКХ, судебными разбирательствами. По каждому из них Юрий Шулейко дал четкие разъяснения, некоторые взял под личный контроль и дал распоряжение соответствующим службам урегулировать вопросы. В адрес властей от местных жителей прозвучало и несколько благодарностей.

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