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17:29 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Закрылись станции метро «Площадь Александра Невского» и «Новочеркасская»

Петербуржцы взбудоражены неожиданном закрытием станций по непонятным причинам.

Источник: РИА "Новости"

В Петербурге закрылась станция метро «Площадь Александра Невского 2», передают «Невские новости».

По словам очевидцев, все поезда без остановки проезжают станцию «Площадь Александра Невского 2». Напомним, она расположена на оранжевой ветке.

Более того, пассажиров также не пускают в вестибюль станции. Однако пока неизвестно, связанно ли это с бесхозным предметом.

Некоторые петербуржцы уверяют, что на других станциях по громкой связи объявляют, что «Площадь Александра Невского 2» — закрыта по техническим причинам.

Официальной информации от пресс-службы по поводу этого пока не поступало. Однако также оказалась закрыта и станция метро «Новочеркасская». Поезда следуют без остановки.

Напомним, «Новочеркасская» находится между станциями «Площадь Александра Невского» и «Ладожская».

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