МЧС: машины на дорогах Ленобласти вновь будут скользить
Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Ленинградскую область на 3 ноября 2017 года ожидает гололедица и мокрый снег днём.
Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Ленинградскую область на 3 ноября 2017 года ожидает гололедица и мокрый снег днём.
Температура ночью может опуститься до -11°С, в среднем по региону ожидается −3…−8°С, переменная облачность. Днём прогнозируется увеличение облачности, местами выпадение осадков в виде мокрого снега. Температура воздуха повысится до −3…+2°С.
Местами на дорогах гололедица, в атмосферном давлении существенных изменений нет.