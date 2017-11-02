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17:27 (мск), источник: ivbg.ru

МЧС: машины на дорогах Ленобласти вновь будут скользить

Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Ленинградскую область на 3 ноября 2017 года ожидает гололедица и мокрый снег днём.

Источник: РИА "Новости"

Температура ночью может опуститься до -11°С, в среднем по региону ожидается −3…−8°С, переменная облачность. Днём прогнозируется увеличение облачности, местами выпадение осадков в виде мокрого снега. Температура воздуха повысится до −3…+2°С.

Местами на дорогах гололедица, в атмосферном давлении существенных изменений нет.

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