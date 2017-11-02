Следственный комитет призывает родителей внимательнее следить за детьми на каникулах

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«Следственный комитет обеспокоен фактами, которые произошли в течение нескольких дней. Буквально только за вчера, помимо трагедии в Могилеве, был случай в Полоцком районе, где утонула в пруду шестилетняя девочка, гостившая у бабушки с дедушкой. Пруд ничем не был огорожен. В тот же день в Берестовицком районе Гродненской области под машину попал 8-летний мальчик, который тоже был в гостях у дедушки и бабушки. Он выскочил на дорогу, его сбила машина, и ребенок получил перелом голени. Водитель был освидетельствован, он был трезв, и сомнений в его состоянии не возникало», — рассказала Юлия Гончарова.

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Представитель СК напомнила также о происшествии, случившемся в выходные, когда минский четвероклассник с другом гулял по дамбе в столице. По предварительной информации, ребенок просто хотел проверить, промокнет у него обувь или нет. В итоге поскользнулся, упал в воду и сильным течением его начало относить от берега. К счастью, его спас шедший мимо 16-летний парень. Но мальчик до сих пор находится в тяжелом состоянии в больнице. По данному факту следователи проводят проверку, опрашиваются в том числе и родители.

«Следствие всегда по всем подобным фактам работает скрупулезно. Устанавливаются главным образом причины и условия, которые привели к тяжким последствиям. И каждое происшествие с детьми находится на особом контроле руководства СК — это принципиальная позиция ведомства», — подчеркнула Юлия Гончарова.

Все дети в данных случаях близки по возрасту — всем около 10 лет, отметила представитель Следственного комитета. «Дети ведь просто играют. Один из них проверял, промокнут ли ботинки, другие, в силу своего возраста, пошли на стройку, потому что им там было интересно. Ведь это как раз время, когда дети очень любопытны. То есть все это обусловлено возрастом, когда взрослые должны все объяснять, контролировать и смотреть», — сказала Юлия Гончарова.