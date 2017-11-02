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19:50 (мск), источник: Газета.Ру

Мадонна экономит на авиаперелетах

Мадонна удивила пассажиров рейса Лондон-Лиссабон, заняв место у окна в эконом-классе, сообщает The Sun.

Мадонна удивила пассажиров рейса Лондон-Лиссабон, заняв место у окна в эконом-классе, сообщает The Sun.

Певицу, обладающую состоянием размером около $800 млн, видели у окна в эконом-классе самолета авиакомпании Air Portugal, — она сидела, скрестив ноги и уткнувшись в телефон, в объемном пуховике. Стоимость билетов на подобные места составляет £42.

Предполагается, что певица навещала в Лондоне своего сына Рокко Ричи, который проживает в британской столице вместе с отцом, режиссером Гаем Ричи. В Лиссабоне же сейчас живет ее приемный сын Дэвид Банда, выступающий сейчас за молодежную команду «Бенфика». Певица усыновила мальчика родом из Малави в 2006 году.

Ранее сообщалось, что дочь Мадонны стала лицом бренда уличной одежды.

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