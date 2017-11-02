Мадонна экономит на авиаперелетах
Мадонна удивила пассажиров рейса
Мадонна удивила пассажиров рейса
Мадонна удивила пассажиров рейса
Певицу, обладающую состоянием размером около $800 млн, видели у окна в
Предполагается, что певица навещала в Лондоне своего сына Рокко Ричи, который проживает в британской столице вместе с отцом, режиссером Гаем Ричи. В Лиссабоне же сейчас живет ее приемный сын Дэвид Банда, выступающий сейчас за молодежную команду «Бенфика». Певица усыновила мальчика родом из Малави в 2006 году.
Ранее сообщалось, что дочь Мадонны стала лицом бренда уличной одежды.