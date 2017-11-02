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18:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Украинские военные начали ракетные стрельбы у границы с Крымом

Они проводят летные испытания зенитных управляемых ракет средней дальности.

Украинские военные проводят ракетные стрельбы в Херсонской области, вблизи границы с Крымом.

— Начались контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней дальности. К проведению мероприятия привлекаются экипажи военной авиации, подразделения зенитных ракетных, радиотехнических войск, войск связи и беспилотный авиация Воздушных Сил ВСУ. С целью приобретения боевого опыта применения зенитных ракетных систем, проверки качества восстановленных боеприпасов в рамках проведения испытаний боевые расчеты подразделений зенитных ракетных войск будут отрабатывать практические задачи с боевыми и имитируемыми пусками зенитных управляемых ракет по воздушным целям — беспилотным летательным аппаратам типа ВР-3 «Рейс», — сообщает пресс-центр командования Воздушных Сил ВСУ.

Воздушные стрельбы проводят над открытым морем.

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