Власти Татарстана ежемесячно совершают около 30 деловых поездок
Власти Татарстана каждый месяц совершают около 30 деловых поездок, об этом в ходе международной
Власти Татарстана каждый месяц совершают около 30 деловых поездок, об этом в ходе международной
— Ритм, с которым осуществляются поездки, а их ежемесячно порядка 30 с участием президента республики, показывает настрой руководства, деловых кругов на развитие отношений с другими странами, на восприятие положительного опыта, которого нам порой не хватает в выстраивании отношений с субъектами Федерации и федеральных органов, — цитирует «Бизнес Online» слова чиновника.
По словам Васнецова, у многочисленных поездок руководства РТ есть эффективность, так как республика входит в число
Напомним, в прошлом году СМИ сравнили количество поездок у руководителей Татарстана и Башкортостана, выяснилось, что у Минниханова поездок значительно больше. По мнению СМИ, именно в таком большом количестве поездок Минниханова кроется секрет лидерства Татарстана в рейтинге инвестиционного климата.