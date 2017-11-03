Власти Татарстана ежемесячно совершают около 30 деловых поездок

Источник: Prokazan.ru

— Ритм, с которым осуществляются поездки, а их ежемесячно порядка 30 с участием президента республики, показывает настрой руководства, деловых кругов на развитие отношений с другими странами, на восприятие положительного опыта, которого нам порой не хватает в выстраивании отношений с субъектами Федерации и федеральных органов, — цитирует «Бизнес Online» слова чиновника.

По словам Васнецова, у многочисленных поездок руководства РТ есть эффективность, так как республика входит в число субъектов-лидеров по привлечению инвестиций.