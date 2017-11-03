«Намайнить» на квартиру. Зачем покупать недвижимость за криптовалюту

В начале лета СМИ наводнили заголовки о первом в России девелопере, который объявил о возможности рассчитаться за недвижимость криптовалютой. Он, безусловно, вызвал всплеск интереса и к коттеджам в одном из поселков на Новорижском шоссе, и к самой компании, которая решилась на смелый эксперимент. Чуть позже, в августе, в прессе появились сообщения о выставленном на продажу особняке в Николино на 2-м Успенском шоссе. Продавец, имя которого не указывалось, просил за дом 3 тыс. биткоинов (по тому курсу — 482 млн рублей).

Оба случая несколько выбиваются из общей практики — принято считать, что игроков рынка недвижимости привлекают только реальные деньги. Но мало кто знает, что «гонка» за сделками нового типа в России началась намного раньше. Еще в январе как минимум две квартиры в Екатеринбурге можно было приобрести за биткоины.

Сейчас, на волне довольно успешного «хайпа», предложения рассчитаться за недвижимость криптовалютой встречаются все чаще.

Это, впрочем, не означает, что они сыплются как из рога изобилия. По нашей внутренней статистике, объявления с альтернативными вариантами оплаты составляют меньше 1% от общего числа. Cделки с криптовалютами в целом по российскому рынку также единичны. Выходит, что российские девелоперы постепенно адаптируется к новым реалиям, а сами покупатели —нет.

Как обстоят дела за рубежом.

Зарубежный опыт свидетельствует о том, что будущее расчетов за недвижимость в криптовалюте куда более оптимистично, чем может показаться на первый взгляд. Во всем мире виртуальная валюта уже вовсю используется для сделок с дорогими активами, в том числе с особняками и апартаментами.

Один из первых случаев использования криптовалюты в этих целях относят к марту 2013 года, когда владелец дома в Канаде, выставляя его на продажу, предложил рассчитаться за покупку биткоинами. Неизвестно, состоялась ли в итоге эта сделка, но уже в 2014 году за биткоины продавались дома на Бали, в Израиле и Калифорнии на суммы от $500 тыс. до $2 млн.

В 2015 году о возможности рассчитаться за аренду апартаментов криптовалютой объявил крупнейший лондонский оператор RE/MAX. В 2017 году в Киеве впервые в мире была продана квартира за криптовалюту Ethereum (эфир) — сделку стоимостью $60 тыс. заключил основатель популярного IT-издания TechCrunch Майкл Аррингтон.

Сейчас подобные предложения по всему миру исчисляются сотнями: за «виртуальную валюту» выставляют недвижимость в Дубае, Швейцарии, Ноттинг-Хилле, Филадельфии, Казахстане и многих других точках планеты. Уже были заключены сделки по покупке недвижимости за криптовалюту на Манхэттене, не так давно завершилась первая сделка в Техасе.

Технология блокчейн на рынке недвижимости используется еще активнее. Так, власти Украины с 2018 года гарантируют иностранным резидентам равные с гражданами страны права при оформлении сделок купли-продажи недвижимости через блокчейн-платформу Propy. Перевести весь документооборот на блокчейн-систему к 2020 году планирует и Земельный департамент ОАЭ. Власти уверены, что это обеспечит максимальную прозрачность рынка недвижимости.

В чем плюсы.

Массовое внедрение технологии расчета криптовалютой могло бы стать настоящим драйвером перехода в сторону цивилизованного рынка сделок с недвижимостью — за счет максимальной защиты интересов продавца и покупателя. Оно позволило бы снизить риски мошенничества и упростить сам процесс сделки.

Внутренняя архитектура блокчейн-технологии позволяет в автоматическом режиме контролировать «чистоплотность» действий участников: все фиксируется в «цепочке блоков». По сути, это неизменяемый журнал, где информацию о произведенных транзакциях невозможно удалить или подделать, поскольку она есть на компьютерах всех пользователей сети, а не на одном сервере. Все данные легко поддаются проверке всеми участниками сделки и остаются на блокчейне после ее завершения.

В России покупка недвижимости — это многоходовая сделка со множеством встреч, перепроверкой документов во всех инстанциях, помещением денег в ячейку в банке для дополнительной защиты себя как покупателя. Если благодаря биткоину удастся сократить процедуру оплаты квартиры покупателем — это уже может существенно сэкономить время для всех сторон сделки.

В настоящее время в мире разрабатывается несколько стартапов, позволяющих защитить интересы покупателей и продавцов за счет онлайн-фиксации регистрации имущества и автоматической передачи данных.

Подобные сервисы позволяют проводить сделки с участием смарт-контракта — деньги поступят на счет к продавцу только после выполнения им определенного набора условий. То есть покупатель перечисляет средства, дожидается, когда недвижимость перейдет ему в собственность, и только после этого продавец получает деньги. Все делается удаленно с помощью пары кликов.

Так или иначе, при покупке квартиры за биткоин не стоит забывать, что из-за неопределенности правового статуса криптовалюты в России этот механизм до конца не отрегулирован. Кроме того, нет смысла переводить реальные деньги в биткоины специально под сделку купли-продажи. Даже если продавец обещает скидку за оплату криптовалютой — а это обычная практика — существующие сервисы берут большие комиссии, в результате чего итоговая стоимость объекта недвижимости из-за конвертации для вас лишь возрастет.