Подозреваемых в убийстве россиянина в Грузии нашли в Петербурге

Источник: Reuters

По факту убийства в Грузии жителя города на Неве СУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело.

Около одного из ресторанов в Тбилиси в припаркованном автомобиле 11 сентября 2017 было обнаружено тело гражданина России. 42-летний мужчина жил на два города: в официальной и северной столицах.

— В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Санкт-Петербурге задержаны два уроженца Азербайджана, подозреваемые в совершении указанного убийства, — рассказали в ведомстве.

В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.