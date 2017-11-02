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19:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Подозреваемых в убийстве россиянина в Грузии нашли в Петербурге

Ими оказались два уроженца Азербайджана.

Источник: Reuters

По факту убийства в Грузии жителя города на Неве СУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело.

Около одного из ресторанов в Тбилиси в припаркованном автомобиле 11 сентября 2017 было обнаружено тело гражданина России. 42-летний мужчина жил на два города: в официальной и северной столицах.

— В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Санкт-Петербурге задержаны два уроженца Азербайджана, подозреваемые в совершении указанного убийства, — рассказали в ведомстве.

В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее на Разъезжей улице в Петербурге был также задержан 40-летний мужчина, который находся в федеральном розыске за преступление, совершенное в одном из сопредельных государств.

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