Подозреваемых в убийстве россиянина в Грузии нашли в Петербурге
Ими оказались два уроженца Азербайджана.
Ими оказались два уроженца Азербайджана.
По факту убийства в Грузии жителя города на Неве СУ СК РФ по
Около одного из ресторанов в Тбилиси в припаркованном автомобиле 11 сентября 2017 было обнаружено тело гражданина России. 42-летний мужчина жил на два города: в официальной и северной столицах.
— В результате проведения следственных действий и
В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее на Разъезжей улице в Петербурге был также задержан 40-летний мужчина, который находся в федеральном розыске за преступление, совершенное в одном из сопредельных государств.