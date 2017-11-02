Ташходжаев: празднование Хэллоуина убивает узбекскую культуру

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Главное управление внутренних дел Ташкента опровергло информацию о запрете празднования Хэллоуина в столице, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Как прокомментировал сегодня на брифинге представитель ведомства, 31 октября, когда отмечается этот праздник, в Ташкенте действительно были усилены меры безопасности. Однако никаких указаний у столичной милиции по поводу запрета празднования и закрытия кафе, баров и ресторанов в этот день не было.

«По нашим наблюдениям именно в этот день увеличивается число нарушений общественного порядка со стороны молодых людей. Многие из них в связи с этим праздником допоздна засиживаются в увеселительных заведениях, распивают спиртные напитки и как результат это приводит к росту правонарушений. Соответственно, органы правопорядка принимают меры, направленные на устранение подобных инцидентов и задержание хулиганов», — отметил сотрудник ГУВД.

Читайте также Лола Каримова-Тилляева преобразилась на Хеллоуин

При этом он добавил, что Хэллоуин, пришедший к нам с запада, не соответствует менталитету и обычаям узбекского народа, поэтому для Узбекистана он абсолютно чужд и не подходит.

Свое личное мнение по поводу Хэллоуина выразил на брифинге и заместитель начальника столичного ГУВД Дониёр Ташходжаев, сказав, что это самый мрачный праздник, который он знает.

«Все эти переодевания в костюмы нечистой силы, непонятные конкурсы и шествия не для нас. Мы пугаем наших детей, да что детей, и взрослым страшно от этих ужасно раскрашенных лиц, костюмов вампиров и различных демонов. Это праздник разгула, нечистой силы и веры непонятно во что. Этим праздником мы убиваем свою культуру», — заявил чиновник.

Хэллоуин — один из древнейших праздников в мире, его история насчитывает тысячелетия. В нем переплелись кельтская традиция чествования злых духов и христианская — поклонения всем святым.