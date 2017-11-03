А труп и ныне там

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Очередной виток споров о захоронении Владимира Ленина инициировал 2 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров. В Telegram он высказался за захоронение тела Владимира Ленина, а также останков соратника имама Шамиля Хаджи-Мурата, находящихся в музее в Санкт-Петербурге. Господина Кадырова поддержала депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская. «Неужели нахождение мертвого в качестве экспоната для массового обозрения может принести в чьи-то сердца радость и светлые чувства», — написала она на своей странице в Facebook. К этой неформальной коалиции присоединилась телеведущая Ксения Собчак, заявившая недавно о желании баллотироваться в президенты. На вопрос о том, что бы она сделала в случае избрания в первую очередь, госпожа Собчак заявила, что «убрала бы труп Ленина с Красной площади».

Это вещь, которая меня страшно возмущает. Я считаю, что-то Средневековье, в которое мы проваливаемся сейчас, — это в том числе потому, что у нас в XXI веке на главной площади страны лежит труп человека. Независимо от того, какие у него были политические воззрения и кто как оценивает его вклад в историю нашего государства. Ксения Собчак Телеведущая

Позднее госпожа Собчак предложила провести по этому вопросу референдум.

Реакция КПРФ, традиционно выступающей в защиту мавзолея Ленина, была практически мгновенной. «Это решение окончательное и обжалованию не подлежит. Ленин захоронен в соответствии в том числе и с православными канонами. Он в склепе лежит на два метра ниже уровня земли. Таких склепов сегодня по миру около сотни», — говорит глава партии Геннадий Зюганов.

Источник: РИА "Новости"

Коммунисты при этом считают, что решение о захоронении может быть принято только президентом РФ совместно с Госдумой и Советом федерации, так как решение о захоронении в свое время принимал высший орган власти Советского Союза. Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов напомнил, что перезахоронить уже пытались указом Бориса Ельцина в 1998 году, но «не нашли правовых оснований». Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов заявил, что в случае решения о захоронении «тысячи коммунистов выйдут на защиту мавзолея».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что эта тема «общественно достаточно резонансная», и она не является повесткой Кремля.

«Ленина вынести надо, но без фанатизма»

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На самом деле, публичному обсуждению вопроса о захоронении Владимира Ленина в следующем году исполнится 30 лет. Впервые публично с идеей выступил режиссер Марк Захаров. 21 апреля 1989 года в эфире программы «Взгляд» господин Захаров сказал, что «надо простить Ленина, похоронить его по-человечески, а мавзолей превратить в памятник эпохи». «Мне кажется, кому-то очень выгодно, чтобы Ленин был более растиражирован, превращен в некое божество, идола. Чтобы молились на него и не задумывались о том, во всем ли он был прав», — сказал тогда господин Захаров.

Если бы сегодня Владимир Ильич оказался за этим столом и окинул взглядом нашу страну и увидел вот эти миллионы своих изображений, он, человек, требовавший от всех коммунистов одного — скромности… Я думаю, что он бы поступил очень серьезно, по-революционному. Марк Захаров Режиссер

Телеведущий «Взгляда» Александр Любимов сказал «Ъ», что тема в эфире тогда была поднята случайно. «Это был прямой эфир, годовщина дня рождения Ленина», — сказал телеведущий. Марк Захаров вспоминает, что в тот год он увидел документальный ролик про большую очередь в мавзолей. «Меня это смутило, и я решил прокомментировать ситуацию на центральном телевидении, — рассказал он “Ъ”.— Реакция на мое заявление была интересная. На одном из партсобраний сказали: “до чего мы докатились, что заслуженный артист России выдвигает такую чудовищную идею — захоронить Ленина!” А после этого я получил два письма с московских фабрик, где меня всеобщим голосованием приговорили к смертной казни».

Источник: Агентство «Москва»

В 1991 году идею захоронения поддержал мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. В 1993 году мэр Москвы Юрий Лужков обратился к президенту Борису Ельцину с просьбой о «восстановлении исторического облика Красной площади», однако эти предложения не были поддержаны.

Через четыре года идея пришлась по вкусу уже самому господину Ельцину. 10 июня 1997 года он выступал с инициативой демонтажа мавзолея и некрополя в Кремлевской стене и перезахоронения тела Ленина. А в интервью газете «Известия» в 1999 году пообещал создать комиссию для проработки этого вопроса, но к концу года дискуссия утихла. В том же году в интервью «Ъ» патриарх Алексий II также высказался за захоронение тела Владимира Ленина. «Я надеюсь, что когда-то будет создан какой-то пантеон или место захоронения, куда будут перенесены останки деятелей революции, которые находятся на Красной площади. Это аморально, когда на Красной площади совершаются рок-концерты рядом с погостом», — сказал он (см. «Ъ» от 25 мая 1999 года).

Незадолго до ухода в отставку самого Бориса Ельцина, в 1999 году глава администрации президента Александр Волошин намеревался произвести захоронение (см. «Ъ-Власть» от 24 октября 2005 года). Планировалось, что тело будет вывезено секретно, ночью на Волковское кладбище в Санкт-Петербург, а уже там проведены погребальные церемонии.

Помешало тогда то же, что препятствует и сейчас: с юридической точки зрения Владимир Ленин уже похоронен, а за осквернение могилы грозит уголовная ответственность.

Дискуссия вновь оживилась в декабре 2000 года. Фракция «Союза правых сил» (СПС) подготовила проект обращения к президенту, о создании на месте мавзолея мемориального комплекса памяти жертв политических потрясений ХХ века, посвященного и «белым», и «красным». «Гражданина В. И. Ульянова» предлагалось захоронить. Инициативу поддержала ЛДПР, но совет Госдумы не поставил вопрос в повестку заседания, сославшись на его несвоевременность.

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Этот вопрос мы тогда даже серьезно обсуждали в Кремле, Владислав Сурков тогда коммуницировал с нами. Не было позиции жесткого запрета, они сказали давай, попробуй. Но потом все пошло не так, сталинский гимн и так далее. Борис Надеждин Бывший зампред фракции СПС

Политик признался, что сейчас его мнение по данному вопросу несколько изменилось: «Тогда я был молодой, горячий, либерал. Сейчас я понимаю, что причина — большое количество людей, для которых этот символ значим, это 10−15% избирателей, которые голосуют за компартию. Я и сейчас считаю, что Ленина вынести надо, но без фанатизма. Лет через 20 это уже вообще никого не будет волновать».

Против захоронения тела Ленина в июле 2001 года выступил Владимир Путин. По его словам, для многих людей это означало бы, что «они поклонялись ложным ценностям, что ставили перед собой ложные задачи и что их жизнь прожита зря».

Позднее, в 2016 году господин Путин высказался о Владимире Ленине резче: «заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россией, она и рванула потом. И мировая революция нам не нужна была».

Следующие пять лет прошли для мавзолея сравнительно спокойно. Но в октябре 2005 года за захоронение высказались режиссер Никита Михалков, полпред президента в ЦФО Георгий Полтавченко (ныне губернатор Санкт-Петербурга), глава Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко (сейчас спикер СФ) и первый вице-спикер Госдумы Любовь Слиска.

Господин Михалков сослался на то, что последняя воля самого Владимира Ленина якобы заключалась в том, чтобы его похоронили рядом с матерью. Документальных подтверждений этому завещанию нет: помощник президента РФ Георгий Сатаров в августе 1997 года направил по этому поводу официальный запрос в Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории, ответ был отрицательным.

Памятник В.И.Ленину в парке Музеон во время Общегородского субботника в Москве | Источник: РИА "Новости"

Ульяновский губернатор Сергей Морозов в 2005 году предлагал похоронить Владимира на его исторической родине, в некрополе бывшего Покровского мужского монастыря, где покоится его отец, Илья Ульянов.

В апреле 2006 года ликвидировать мавзолей рекомендовал Институт российской истории РАН. В своем письме ученые мотивировали рекомендацию тем, что «деятельность Ленина направила страну в социально-экономический и духовный тупик». Тогда член президиума генсовета «Единой России» Андрей Исаев заявил, что Владимир Ленин должен быть погребен в течение ближайших двух лет.

Новые споры о старом деле

Последнее оживление вокруг мавзолея случилось в апреле 2017 года. Группа депутатов из фракций ЛДПР и «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий процедуру перезахоронения исторических личностей. Правила касались бы и тела Владимира Ленина.

Как предлагали авторы законопроекта, в тех случаях, когда перезахоронить тело исторической личности намерены не его близкие родственники, должна создаваться межведомственная комиссия при федеральном правительстве. Через полчаса после внесения законопроекта единороссы заявили, что не будут его поддерживать и отозвали свои подписи.

Замсекретаря генсовета партии, депутат Госдумы Евгений Ревенко тогда заявил, что единороссы стремятся обсуждать законы, которые «направлены на укрепление согласия в обществе, а не на раскол».

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Зампред партии «Яблоко» Сергей Иваненко отмечает, что тема захоронения Владимира Ленина обсуждается постоянно с момента распада СССР. «Аргументом против всегда было одно и то же — по большому счету, не надо ранить чувства верующих в Ленина. Власть была против всегда потому что любые разговоры о каких-то беспорядках приводят власть в ступор», — сказал «Ъ» господин Иваненко, отметив, что «Яблоко» последовательно выступает против десоветизации, в том числе — за захоронение тела вождя.

Совсем недавно Валентина Матвиенко выразила мнение, что перезахоронение произойдет тогда, когда общество «придет к консенсусу по этой теме», и напомнила, что есть поколение, для которого имя вождя мирового пролетариата много значит, и что «эти люди вправе рассчитывать на уважительное отношение к своим убеждениям и идеалам».

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Альтернативу предложил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов: он считает, что мавзолей на Красной площади должен стать музеем. «Вот в Париже есть Дворец инвалидов, где есть гробница Наполеона, — это музей, а не место поклонения. Никто не приходит во Дворец инвалидов, чтобы положить венок к гробнице Наполеона», — сказал глава СПЧ. Он отметил, что для создания такого музея ничего менять не потребуется, тело останется в мавзолее.

По мнению историка, ведущего сотрудника РАНХиГС Сергея Беспалова, сегодня вопрос тела Владимира Ленина не является для властей дискуссионным. «Сейчас, в отличие от 1990-х, много тех, кто поддерживает захоронение. Однако нынешняя власть исходит из того, что нет причин для стремления к повышению своей популярности такими способами», — резюмирует господин Беспалов.