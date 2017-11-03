А труп и ныне там
Глава Чечни Рамзан Кадыров, депутат Госдумы Наталья Поклонская и телеведущая Ксения Собчак выступили за захоронение тела Владимира Ленина. Инициативу ожидаемо подвергли критике коммунисты, а
Глава Чечни Рамзан Кадыров, депутат Госдумы Наталья Поклонская и телеведущая Ксения Собчак выступили за захоронение тела Владимира Ленина. Инициативу ожидаемо подвергли критике коммунисты, а
Очередной виток споров о захоронении Владимира Ленина инициировал 2 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров. В Telegram он высказался за захоронение тела Владимира Ленина, а также останков соратника имама Шамиля
Это вещь, которая меня страшно возмущает. Я считаю, что-то Средневековье, в которое мы проваливаемся сейчас, — это в том числе потому, что у нас в XXI веке на главной площади страны лежит труп человека. Независимо от того, какие у него были политические воззрения и кто как оценивает его вклад в историю нашего государства.
Позднее госпожа Собчак предложила провести по этому вопросу референдум.
Реакция КПРФ, традиционно выступающей в защиту мавзолея Ленина, была практически мгновенной. «Это решение окончательное и обжалованию не подлежит. Ленин захоронен в соответствии в том числе и с православными канонами. Он в склепе лежит на два метра ниже уровня земли. Таких склепов сегодня по миру около сотни», — говорит глава партии Геннадий Зюганов.
Коммунисты при этом считают, что решение о захоронении может быть принято только президентом РФ совместно с Госдумой и Советом федерации, так как решение о захоронении в свое время принимал высший орган власти Советского Союза. Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов напомнил, что перезахоронить уже пытались указом Бориса Ельцина в 1998 году, но «не нашли правовых оснований». Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов заявил, что в случае решения о захоронении «тысячи коммунистов выйдут на защиту мавзолея».
«Ленина вынести надо, но без фанатизма»
На самом деле, публичному обсуждению вопроса о захоронении Владимира Ленина в следующем году исполнится 30 лет. Впервые публично с идеей выступил режиссер Марк Захаров. 21 апреля 1989 года в эфире программы «Взгляд» господин Захаров сказал, что «надо простить Ленина, похоронить его
Если бы сегодня Владимир Ильич оказался за этим столом и окинул взглядом нашу страну и увидел вот эти миллионы своих изображений, он, человек, требовавший от всех коммунистов одного — скромности… Я думаю, что он бы поступил очень серьезно, по-революционному.
Телеведущий «Взгляда» Александр Любимов сказал «Ъ», что тема в эфире тогда была поднята случайно. «Это был прямой эфир, годовщина дня рождения Ленина», — сказал телеведущий. Марк Захаров вспоминает, что в тот год он увидел документальный ролик про большую очередь в мавзолей. «Меня это смутило, и я решил прокомментировать ситуацию на центральном телевидении, — рассказал он “Ъ”.— Реакция на мое заявление была интересная. На одном из партсобраний сказали: “до чего мы докатились, что заслуженный артист России выдвигает такую чудовищную идею — захоронить Ленина!” А после этого я получил два письма с московских фабрик, где меня всеобщим голосованием приговорили к смертной казни».
В 1991 году идею захоронения поддержал мэр
Через четыре года идея пришлась по вкусу уже самому господину Ельцину. 10 июня 1997 года он выступал с инициативой демонтажа мавзолея и некрополя в Кремлевской стене и перезахоронения тела Ленина. А в интервью газете «Известия» в 1999 году пообещал создать комиссию для проработки этого вопроса, но к концу года дискуссия утихла. В том же году в интервью «Ъ» патриарх Алексий II также высказался за захоронение тела Владимира Ленина. «Я надеюсь, что
Незадолго до ухода в отставку самого Бориса Ельцина, в 1999 году глава администрации президента Александр Волошин намеревался произвести захоронение (см. «Ъ-Власть» от 24 октября 2005 года). Планировалось, что тело будет вывезено секретно, ночью на Волковское кладбище в
Дискуссия вновь оживилась в декабре 2000 года. Фракция «Союза правых сил» (СПС) подготовила проект обращения к президенту, о создании на месте мавзолея мемориального комплекса памяти жертв политических потрясений ХХ века, посвященного и «белым», и «красным». «Гражданина В. И. Ульянова» предлагалось захоронить. Инициативу поддержала ЛДПР, но совет Госдумы не поставил вопрос в повестку заседания, сославшись на его несвоевременность.
Этот вопрос мы тогда даже серьезно обсуждали в Кремле, Владислав Сурков тогда коммуницировал с нами. Не было позиции жесткого запрета, они сказали давай, попробуй. Но потом все пошло не так, сталинский гимн и так далее.
Политик признался, что сейчас его мнение по данному вопросу несколько изменилось: «Тогда я был молодой, горячий, либерал. Сейчас я понимаю, что причина — большое количество людей, для которых этот символ значим, это 10−15% избирателей, которые голосуют за компартию. Я и сейчас считаю, что Ленина вынести надо, но без фанатизма. Лет через 20 это уже вообще никого не будет волновать».
Позднее, в 2016 году господин Путин высказался о Владимире Ленине резче: «заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россией, она и рванула потом. И мировая революция нам не нужна была».
Следующие пять лет прошли для мавзолея сравнительно спокойно. Но в октябре 2005 года за захоронение высказались режиссер Никита Михалков, полпред президента в ЦФО Георгий Полтавченко (ныне губернатор Санкт-Петербурга), глава
Господин Михалков сослался на то, что последняя воля самого Владимира Ленина якобы заключалась в том, чтобы его похоронили рядом с матерью. Документальных подтверждений этому завещанию нет: помощник президента РФ Георгий Сатаров в августе 1997 года направил по этому поводу официальный запрос в Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории, ответ был отрицательным.
Ульяновский губернатор Сергей Морозов в 2005 году предлагал похоронить Владимира на его исторической родине, в некрополе бывшего Покровского мужского монастыря, где покоится его отец, Илья Ульянов.
В апреле 2006 года ликвидировать мавзолей рекомендовал Институт российской истории РАН. В своем письме ученые мотивировали рекомендацию тем, что «деятельность Ленина направила страну в
Новые споры о старом деле
Последнее оживление вокруг мавзолея случилось в апреле 2017 года. Группа депутатов из фракций ЛДПР и «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий процедуру перезахоронения исторических личностей. Правила касались бы и тела Владимира Ленина.
Замсекретаря генсовета партии, депутат Госдумы Евгений Ревенко тогда заявил, что единороссы стремятся обсуждать законы, которые «направлены на укрепление согласия в обществе, а не на раскол».
Зампред партии «Яблоко» Сергей Иваненко отмечает, что тема захоронения Владимира Ленина обсуждается постоянно с момента распада СССР. «Аргументом против всегда было одно и то же — по большому счету, не надо ранить чувства верующих в Ленина. Власть была против всегда потому что любые разговоры о
Совсем недавно Валентина Матвиенко выразила мнение, что перезахоронение произойдет тогда, когда общество «придет к консенсусу по этой теме», и напомнила, что есть поколение, для которого имя вождя мирового пролетариата много значит, и что «эти люди вправе рассчитывать на уважительное отношение к своим убеждениям и идеалам».
Альтернативу предложил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов: он считает, что мавзолей на Красной площади должен стать музеем. «Вот в Париже есть Дворец инвалидов, где есть гробница Наполеона, — это музей, а не место поклонения. Никто не приходит во Дворец инвалидов, чтобы положить венок к гробнице Наполеона», — сказал глава СПЧ. Он отметил, что для создания такого музея ничего менять не потребуется, тело останется в мавзолее.
По мнению историка, ведущего сотрудника РАНХиГС Сергея Беспалова, сегодня вопрос тела Владимира Ленина не является для властей дискуссионным. «Сейчас, в отличие от 1990-х, много тех, кто поддерживает захоронение. Однако нынешняя власть исходит из того, что нет причин для стремления к повышению своей популярности такими способами», — резюмирует господин Беспалов.
Екатерина Гробман, Ася Карнаухова.