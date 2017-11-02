Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
8 фраз, которые нельзя говорить людям с бессонницей
На стыке трех стран построят город за $500 млрд
Жириновский отреагировал на слова Собчак: «А что она на свободе?»
В Кремле ответили на предложение Кадырова захоронить Ленина
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
В Донбассе убили наемника ВСУ грузина Гюрзу-2 – СМИ
Рудова снялась полностью обнаженной на крыше – СМИ
Как выглядит «идеальное» женское лицо (фото)
15-летний сын Тины Канделаки живет с девушкой
Кадры: подлодка «Варшавянка» за 60 секунд
37-летняя Боня предстала в купальнике - СМИ
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
20:39 (мск), источник: Sputnik

Узбекским милиционерам выдадут планшеты для идентификации преступников

При помощи планшета сотрудники милиции смогут установить личность задержанного на месте.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Главное управление внутренних дел Ташкента запустило пилотный проект по оснащению своих подразделений специальными планшетами для опознания личности задерживаемых лиц, сообщает корреспондент Sputnik.

На сегодняшний день подобные планшеты получили уже десятки милиционеров в различных районах столицы. Они оснащены несколькими специализированными программами от различных разработчиков, которые позволяют определить по лицу личность человека, взять отпечатки пальцев, связаться с центральным пунктом связи, передать туда необходимую информацию.

Читайте также
МВД будет проводить круглосуточный мониторинг информацию в интернете

«Эта новинка позволит не везти задержанного человека без документов в отделение для проверки. При помощи планшета его личность будет идентифицирована за несколько минут. Затем будут предприниматься необходимые действия. Если окажется, что человек был ранее судим, живет, например, на Чиланзаре, а в три часа ночи гуляет в Бектемирском районе, к нему появятся вполне логичные вопросы», — отметил в ходе брифинга в ГУВД подполковник Азиз Султонов.

По словам заместителя начальника столичного ГУВД Дониёра Ташходжаева, сейчас правоохранительные органы тщательно изучают все технические тонкости этого процесса для определения, какие планшеты будут массово передаваться столичным милиционерам — отечественного или иностранного производства. При этом, программное обеспечение в них в обязательном порядке будет местным, заметил он.

Напомним, что ранее столичное УБДД запустило интересный пилотный проект по оснащению патрульных машин инспекторов специальными планшетами, которые в том числе могут работать в качестве видеорегистраторов. В итоге планируется отобрать и внедрить оборудование, которое позволит записывать все происходящее, как внутри машины, так и снаружи. В перспективе это даст возможность перейти и к полноценной записи работы инспекторов и серьезно снизить коррупционные проявления.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Золото на колесах: в Самарканде купили госномер 777ААА за $37,7 тысячи
Ташходжаев: празднование Хэллоуина убивает узбекскую культуру
Испанский суд выдал ордер на арест экс-главы Каталонии
СМИ: российским войскам в Сирии нашли нового командующего
Кремль продолжит расширять работу с кадровым резервом
Бывшего замглавы ФСИН задержали по подозрению во взятках
Мультфильмы и вирусные ролики: что нашли в компьютере бен Ладена
Сексуальные домогательства сильных мира сего: список растет
Самый дорогой в мире виски оказался поддельным
Спорт
Гончаренко оказался быстрее Карреры В среду «Спартак» уступил в гостях «Севилье» (1:2) в ключевом матче группового турнира Лиги чемпионов. Разбираем причины поражения
Авто
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео) По-настоящему страшная авария произошла на одном из шоссе в Канаде, после того как груженный топливом бензовоз врезался в столкнувшиеся ранее на дороге автомобили
Hi-Tech
«Спим на улице». Кто и зачем (?!) стоит в очереди за iPhone X Сколько заработать на перепродаже? Как спать на стульях? И стоит ли оно того?
Кино
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня» По мнению Светланы, с сотрудниками и создателями проекта поступили несправедливо
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
Как извиняться не стоит никогда: 6 примеров Некоторые люди умудряются приносить извинения так, что это портит отношения еще больше. Психолог Рина Моисеева подсказывает, как делать не надо
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь