Каждому милиционеру по планшету: в Ташкенте запущен пилотный проект

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Главное управление внутренних дел Ташкента запустило пилотный проект по оснащению своих подразделений специальными планшетами для опознания личности задерживаемых лиц.

На сегодняшний день подобные планшеты получили уже десятки милиционеров в различных районах столицы. Они оснащены несколькими специализированными программами от различных разработчиков, которые позволяют определить по лицу личность человека, взять отпечатки пальцев, связаться с центральным пунктом связи, передать туда необходимую информацию.

«Эта новинка позволит не везти задержанного человека без документов в отделение для проверки. При помощи планшета его личность будет идентифицирована за несколько минут. Затем будут предприниматься необходимые действия. Если окажется, что человек был ранее судим, живет, например, на Чиланзаре, а в три часа ночи гуляет в Бектемирском районе, к нему появятся вполне логичные вопросы», — отметил в ходе брифинга в ГУВД подполковник Азиз Султонов.

По словам заместителя начальника столичного ГУВД Дониёра Ташходжаева, сейчас правоохранительные органы тщательно изучают все технические тонкости этого процесса для определения, какие планшеты будут массово передаваться столичным милиционерам — отечественного или иностранного производства. При этом, программное обеспечение в них в обязательном порядке будет местным, заметил он.