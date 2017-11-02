Каждому милиционеру по планшету: в Ташкенте запущен пилотный проект
Главное управление внутренних дел Ташкента запустило пилотный проект по оснащению своих подразделений специальными планшетами для опознания личности задерживаемых лиц.
Главное управление внутренних дел Ташкента запустило пилотный проект по оснащению своих подразделений специальными планшетами для опознания личности задерживаемых лиц.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Главное управление внутренних дел Ташкента запустило пилотный проект по оснащению своих подразделений специальными планшетами для опознания личности задерживаемых лиц.
На сегодняшний день подобные планшеты получили уже десятки милиционеров в различных районах столицы. Они оснащены несколькими специализированными программами от различных разработчиков, которые позволяют определить по лицу личность человека, взять отпечатки пальцев, связаться с центральным пунктом связи, передать туда необходимую информацию.
«Эта новинка позволит не везти задержанного человека без документов в отделение для проверки. При помощи планшета его личность будет идентифицирована за несколько минут. Затем будут предприниматься необходимые действия. Если окажется, что человек был ранее судим, живет, например, на Чиланзаре, а в три часа ночи гуляет в Бектемирском районе, к нему появятся вполне логичные вопросы», — отметил в ходе брифинга в ГУВД подполковник Азиз Султонов.
По словам заместителя начальника столичного ГУВД Дониёра Ташходжаева, сейчас правоохранительные органы тщательно изучают все технические тонкости этого процесса для определения, какие планшеты будут массово передаваться столичным милиционерам — отечественного или иностранного производства. При этом, программное обеспечение в них в обязательном порядке будет местным, заметил он.
Напомним, что ранее столичное УБДД запустило интересный пилотный проект по оснащению патрульных машин инспекторов специальными планшетами, которые в том числе могут работать в качестве видеорегистраторов. В итоге планируется отобрать и внедрить оборудование, которое позволит записывать все происходящее, как внутри машины, так и снаружи. В перспективе это даст возможность перейти и к полноценной записи работы инспекторов и серьезно снизить коррупционные проявления.