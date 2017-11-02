18-летняя студентка стала «Мисс Кокшетау-2017»

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2 ноября в Кокшетау выбрали первую красавицу города. Интересно, что претендентке на титул не обязательно быть высокой и вообще подходить под знакомый всем образ супермодели. Главное здесь — быть уверенной в себе, и показывать эту уверенность зрителям.

В так называемой гримерке девушки могли привести себя в порядок. В этом им помогали профессионалы своего дела — визажисты, парикмахеры.

Зал был забит почти до отказа — родители и подруги конкурсанток пришли их поддержать.

И вот на сцене появились красавицы, именно ради них и был организован этот вечер.

Стоит отметить, что побывать они успели во многих нарядах от различных бутиков Кокшетау — в пальто и шубах, вечерних и повседневных нарядах.

Между турами зрителей радовали певцы и, конечно же, розыгрыш различных призов.

Наконец, произошло то, ради чего все это затевалось. На сцену вышли девушки, жюри начали раздавать им различные номинации — тут и «Мисс зрительских симпатий», и «Мисс Инстаграм», и «Мисс фотомодель».