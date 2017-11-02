Штормовое предупреждение объявлено в шести регионах страны

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« 3—4 ноября в Южно-Казахстанской, Жамбылской областях ожидаются дождь, в горных районах сильные осадки (дождь с переходом в мокрый снег), 3 ноября ветер юго-западный 15−20, местами порывы 23−28, на юго-западе Жамбылской области более 30 м/с. Местами гроза, возможен град. Днем 3 ноября резкое понижение температуры до 10−15, местами 7 тепла», — отмечается в сообщении.

Кроме того, 3—4 ноября в Южно-Казахстанской, Жамбылской областях ожидаются дождь, в горных районах сильные осадки (дождь с переходом в мокрый снег), 3 ноября ветер юго-западный 15−20, местами порывы 23−28, на юго-западе Жамбылской области более 30 м/с. Местами гроза, возможен град. Днем 3 ноября резкое понижение температуры до 10−15, местами 7 тепла. Вероятность шторма 80−85%

В Кызылординской области ожидаются местами западный ветер 15−20 м/с, 3—5 ноября местами туман.

В Восточно-Казахстанской области 3 ноября ожидается местами усиление ветра 15−20, порывы 23−28 м/с.