В Уфе нашелся пропавший 21-летний молодой человек
УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Поиски 21-летнего молодого человека завершены, парень нашелся. Как сообщает РОО «Поиск детей — Уфа», пропавший жив.
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УФА, 3 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Поиски 21-летнего молодого человека завершены, парень нашелся. Как сообщает РОО «Поиск детей — Уфа», пропавший жив.
Правда, где он находился в то время пока его искали родственники и волонтеры, не уточняется. Напомним, что 29 октября в соцсетях распространилась тревожная информация о том, что в столице республики пропал Владимир Фархутдинов.