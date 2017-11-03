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09:17 (мск), источник: "Российская газета"

В Крыму впервые за пять лет зафиксированы случаи заболевания корью

В Крыму впервые за пять лет зарегистрированы случаи заболевания детей корью. В октябре в республике заболели четыре симферопольца и три евпаторийца. Это дети младшего и школьного возраста, родители которых в свое время отказались от плановых прививок.

— Все заболевшие — крымчане, — рассказала «РГ» главный государственный санитарный врач по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская. — Аналогичная ситуация наблюдалась в 2012 году, когда на полуострове было зарегистрировано 20 случаев кори.

Причина в том, что с 2010 года на Украине были перебои с вакцинами, в том числе с противокоревой. А некоторые родители, опасаясь побочных реакций, отказывались прививать малышей. Как результат, за последние годы накопилось определенное количество «прививочных отказников». Все они рискуют получить опасные осложнения, в том числе пневмонию, отит, поражение нервной системы, и заразить других. Не привитые люди при контакте с больными инфицируются практически в 100 процентов случаев.

Сейчас для купирования инфекции медики делают инъекции тем, кто не был своевременно привит или привит однократно. В Роспотребнадзоре сообщили, что все медицинские организации республики обеспечены препаратами для профилактики кори в полном объеме, и каждый крымчанин в соответствии с национальным календарем прививок может ее сделать.

Справка «РГ»

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Заболевание начинается с повышения температуры, появления катаральных явлений. На третий-пятый день отмечается поэтапное высыпание (сливающиеся между собой пятна розового или красного цвета) на лице и шее, туловище, ногах и руках. Корь опасна своими осложнениями. В случае тяжелого течения заболевания возможен летальный исход. Самой эффективной мерой против кори считается иммунизация. Планово детям вакцинацию проводят в возрасте одного года, ревакцинацию — в шесть лет.

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