В Крыму впервые за пять лет зафиксированы случаи заболевания корью

— Все заболевшие — крымчане, — рассказала «РГ» главный государственный санитарный врач по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская. — Аналогичная ситуация наблюдалась в 2012 году, когда на полуострове было зарегистрировано 20 случаев кори.

Причина в том, что с 2010 года на Украине были перебои с вакцинами, в том числе с противокоревой. А некоторые родители, опасаясь побочных реакций, отказывались прививать малышей. Как результат, за последние годы накопилось определенное количество «прививочных отказников». Все они рискуют получить опасные осложнения, в том числе пневмонию, отит, поражение нервной системы, и заразить других. Не привитые люди при контакте с больными инфицируются практически в 100 процентов случаев.

Сейчас для купирования инфекции медики делают инъекции тем, кто не был своевременно привит или привит однократно. В Роспотребнадзоре сообщили, что все медицинские организации республики обеспечены препаратами для профилактики кори в полном объеме, и каждый крымчанин в соответствии с национальным календарем прививок может ее сделать.

Справка «РГ»