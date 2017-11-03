Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
8 фраз, которые нельзя говорить людям с бессонницей
В Петербурге из торгового комплекса госпитализировали 31 человека
В Гонконге продали небоскреб за рекордные $5 млрд (фото)
21-летняя дочка Леонида Агутина стала копией отца (фото)
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
«Точнее Америки» — эксперт об ударе «Великого Новгорода» по ИГ*
Александр Балуев о произошедшем в Калининграде
Как выглядит «идеальное» женское лицо (фото)
15-летний сын Тины Канделаки живет с девушкой
Кадры: подлодка «Варшавянка» за 60 секунд
37-летняя Боня предстала в купальнике - СМИ
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12Теракт в Нью-Йорке
12Убийство в кукольном домике
00:07 (мск), источник: Газета.Ру

В ЮНЕСКО назвали число убитых за 11 лет журналистов

За последние 11 лет в мире были убиты около 930 журналистов, сообщает пресс-служба ЮНЕСКО.

Источник: AP 2017

«За прошедшие 11 лет почти 930 журналистов были убиты за то, что открывали информацию перед общественностью», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в среднем это одна смерть каждые четыре дня. В девяти из десяти случаев убийцы остаются безнаказанными.

2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Под Киевом убили воевавшую в Донбассе Амину Окуеву
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»
Испанский суд выдал ордер на арест экс-главы Каталонии
Российской группировке в Сирии нашли нового командующего
Суд арестовал счета экс-главы «Почты России»
Собчак ответила Кадырову на призыв захоронить Ленина
«Локомотив» проиграл молдавскому клубу в матче Лиги Европы
Трамп официально объявил кандидата на пост главы ФРС
Самый дорогой в мире виски оказался поддельным
Спорт
Гончаренко оказался быстрее Карреры В среду «Спартак» уступил в гостях «Севилье» (1:2) в ключевом матче группового турнира Лиги чемпионов. Разбираем причины поражения
Авто
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео) По-настоящему страшная авария произошла на одном из шоссе в Канаде, после того как груженный топливом бензовоз врезался в столкнувшиеся ранее на дороге автомобили
Hi-Tech
«Спим на улице». Кто и зачем (?!) стоит в очереди за iPhone X Сколько заработать на перепродаже? Как спать на стульях? И стоит ли оно того?
Кино
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня» По мнению Светланы, с сотрудниками и создателями проекта поступили несправедливо
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Как извиняться не стоит никогда: 6 примеров Некоторые люди умудряются приносить извинения так, что это портит отношения еще больше. Психолог Рина Моисеева подсказывает, как делать не надо
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь