В ЮНЕСКО назвали число убитых за 11 лет журналистов

Источник: AP 2017

«За прошедшие 11 лет почти 930 журналистов были убиты за то, что открывали информацию перед общественностью», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в среднем это одна смерть каждые четыре дня. В девяти из десяти случаев убийцы остаются безнаказанными.