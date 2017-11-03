В ЮНЕСКО назвали число убитых за 11 лет журналистов
За последние 11 лет в мире были убиты около 930 журналистов, сообщает
За последние 11 лет в мире были убиты около 930 журналистов, сообщает
«За прошедшие 11 лет почти 930 журналистов были убиты за то, что открывали информацию перед общественностью», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в среднем это одна смерть каждые четыре дня. В девяти из десяти случаев убийцы остаются безнаказанными.
2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.