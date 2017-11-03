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03:37 (мск), источник: PrimaMedia.ru

120 дней ада: Владивосток приходит в себя после глобального ремонта городских дорог

Гарантийный срок участков, отремонтированных по крупному федеральному проекту, составляет 3 года.

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Владивосток, 3 ноября, PrimaMedia.

Во Владивостоке завершаются основные работы по ремонту городских дорог. Рабочие уже покинули большинство объектов, оставив после себя новый, почти везде ровный асфальт. И хотя недочетов на обновленной проезжей части еще предостаточно, многие горожане вздохнули с облегчением, когда после долгих 4 месяцев пробок, пыли и нервотрепки их путь по делам перестали преграждать бетонные плиты, дорожная техника и пустующие от рабочих раскуроченные участки дорог, сообщает ИА PrimaMedia.

За 120 дней, пока город жил в режиме капитального ремонта, на его улицах случалось множество происшествий, так или иначе связанных с дорожными работами. Люди попадали в ДТП, часами «загорали» в заторах, опаздывали на работу и даже хватались за оружие. Не будет преувеличением сказать, что ремонт дорог все это время напрямую влиял на жизнь каждого жителя приморской столицы.

Большой ремонт проезжей части во Владивостоке начался в субботу, 24 июня 2017 года. С этого дня город, и без того напичканный транспортными проблемами, превратился в территорию, мало пригодную для повседневной жизни. Основные «боевые действия» развернулись на Светланской, Народном проспекте, Выселковой, Фадеева и проспекте Красоты.

Досталось от бурной деятельности дорожников не только автомобилистам, но и пешеходам. Вместе с километрами трамвайных рельсов, рабочие демнотировали тонны тротуарной брусчатки. Множество автобусных остановок и пешеходных переходов оказались в руинах и лишь условно были таковыми.

Тем не менее, несмотря на сложности с финансированием, поиском подрядчиков и освоением средств, сегодня рабочие, похоже, укладываются в сроки выполнения обязательств, а ездить по городским дорогам стало ощутимо комфортнее и быстрее.

«Каждый день езжу на работу с Луговой до “Политена”. Время в пути без пробок — примерно 10 минут. Пока шел ремонт дорог, это был настоящий ад. Во сколько бы ни выезжал из дома, всякий раз обязательно опаздывал. А вот уже несколько дней оказываюсь на рабочем месте за 30, а то и за 40 минут до начала рабочего дня. Непривычно и здорово. Кажется, мы это пережили», — поделился своими впечатлениями житель Владивостока Антон.

Работы в городе пока продолжаются на последнем объекте — подрядчик обязался со дня на день закончить асфальтировать дорогу по Народному проспекту. Как сообщили агентству в мэрии Владивостока, плановый срок окончания работ в городе был обозначен 1 ноября, однако в подписанных с подрядчиками контрактах фигурирует дата 10 ноября, поэтому о срыве сроков завершения основных работ речи пока не идет.

«На эти даты запланировано окончание основных видов работ — укладка верхнего слоя асфальта на всех объектах в пределах города. Установка леерных ограждений, дорожных знаков и нанесение разметки это работа по договорам с другими компаниямии по ним, соответственно, другие сроки окончания работ», — пояснили в мэрии.

На сегодняшний день нельзя сказать, что какой-то из отремонтированных участков принят полностью. Процесс приемки работ состоит из множества этапов, все объекты сейчас проходят заключительные мероприятия по сдаче. Представители подрядчиков подают всю документацию, отчетные формы, итоги лабораторной экспертизы уложенного асфальта, уточнили в администрации города.

Кроме столицы Приморья, работы ведутся еще в двух населенных пунктах Владивостокской агломерации — Тавричанке и Новонежино.

Между тем, городские власти уже начали готовиться повторить историю 2017 года в следующем — 2018. В начале сентября глава Росавтодора Роман Старовойт во время своего визита во Владивосток отметил, что город имеет все шансы еще раз получить бюджет на ремонт других участков проезжей части в будущем году.

«У нас уже есть список дорог, которые мы планируем включить в проект программы “Безопасные и качественные дороги”. Если мы в этом году делаем основные городские магистрали, то в следующем планируем зайти на магистрали районного значения», — ответил тогда Леонид Вильчинский.

Согласно отчетам мэрии, в 2017 году во Владивостоке отремонтированы улицы Светланская (от ул. Уборевича до остановки общественного транспорта «ДВГТУ» и от улицы Луговой до остановки общественного транспорта «Гайдамак»), Выселковая, Народный проспект (от Океанского проспекта до транспортного кольца 3-й Рабочей), дороги по Верхнепортовой, Гоголя, Всеволода Сибирцева, Фадеева (на участках от ул. Спортивной до дома № 1 по Фадеева и от дома № 42а до дома № 53 по Фадеева). Заасфальтировано около 250 тысяч квадратных метров дорог, 30 тысяч квадратных метров тротуаров, уложено более 45 тысяч тонн асфальтобетона, заменено порядка 30 тысяч бортовых камней.

Гарантийный срок участков, отремонтированных по проекту «Безопасные и качественные дороги», составляет 3 года.

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