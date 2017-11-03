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01:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Огромную стаю акул-молотов сняли на видео

Огромная стая молотоголовых акул поразила аквалангистов, которые ныряли у берегов австралийского штата Новый Южный Уэльс. Об этом сообщает Daily Mail.

Около ста хищных рыб проплыли в нескольких метрах от места, где находились 13 человек. 66-летний инструктор по подводному плаванию Рик Морган (Ric Morgan) утверждает, что акулы заметили аквалангистов, но никак не отреагировали на них и проплыли мимо.

«Я повидал достаточно рыб-молотов в прошлом, но увидеть так много и так близко было потрясающе», — признался он. Морган снял рыб на видео при помощи камеры GoPro, закрепленной на голове, и выложил ролик в Facebook.

Во время загрузки произошла ошибка.

Молотоголовые акулы относятся к отряду кархаринообразных акул. Максимальная длина достигает шести метров. Некоторые виды представляют опасность для человека.

В июле у берегов американского штата Флорида сняли на видео ловлю двухметровой рыбы-молота.

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