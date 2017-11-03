Российские космонавты на МКС начали работать без выходных

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По данным издания, к такой мере пришлось прибегнуть из-за решения «Роскосмоса» о сокращении количества россиян в международном экипаже с трех до двух человек. В госкорпорации сообщили, что работу без выходных поддерживают и сами космонавты.

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«Космонавты сами изъявляют желание трудиться в свое свободное время», — рассказали в пресс-службе «Роскосмоса».

Собеседник издания пояснил, что график экспериментов и обслуживания станции составлен таким образом, чтобы нагрузка на экипаж российского сегмента не угрожала их здоровью и распределялась равномерно.

Ежедневно восемь часов космонавты должны тратить на сон, столько же — на работу, и восемь часов остается для личного времени. Иногда обитатели МКС жертвуют личным временем ради работы.

Академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков рассказал журналистам, что переработка космонавтов — вынужденная мера, связанная с сокращением российского экипажа.