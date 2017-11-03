Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Москалькова рассказала о своей системе оздоровления и очистке энергетического тела
Актера Александра Балуева сняли с рейса Калининград-Москва
Летевший из Москвы самолет экстренно сел на территории Украины
С 1 ноября в России вводится новый транспортный сбор
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
В Донбассе убили наемника ВСУ грузина Гюрзу-2 – СМИ
Рудова снялась полностью обнаженной на крыше – СМИ
Как выглядит «идеальное» женское лицо (фото)
15-летний сын Тины Канделаки живет с девушкой
Кадры: подлодка «Варшавянка» за 60 секунд
37-летняя Боня предстала в купальнике - СМИ
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
12Таиланд прощается с королем
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
02:25 (мск), источник: Известия

Российские космонавты на МКС начали работать без выходных

Российские космонавты на Международной космической станции (МКС) стали работать в выходные дни, также им сократили часы на адаптацию к невесомости и на завершение дел перед возвращением на Землю, сообщает газета «Известия».

Источник: Reuters

По данным издания, к такой мере пришлось прибегнуть из-за решения «Роскосмоса» о сокращении количества россиян в международном экипаже с трех до двух человек. В госкорпорации сообщили, что работу без выходных поддерживают и сами космонавты.

Читайте также
Ученые назвали новую угрозу для космонавтов при полете на Марс

«Космонавты сами изъявляют желание трудиться в свое свободное время», — рассказали в пресс-службе «Роскосмоса».

Собеседник издания пояснил, что график экспериментов и обслуживания станции составлен таким образом, чтобы нагрузка на экипаж российского сегмента не угрожала их здоровью и распределялась равномерно.

Ежедневно восемь часов космонавты должны тратить на сон, столько же — на работу, и восемь часов остается для личного времени. Иногда обитатели МКС жертвуют личным временем ради работы.

Академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков рассказал журналистам, что переработка космонавтов — вынужденная мера, связанная с сокращением российского экипажа.

Но на это никто бы не пошел, если бы переработки действительно угрожали здоровью космонавтов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Российские ученые нашли способ предотвращения атеросклероза
Банкроты помолодели и обросли кредитами
СБУ заявила о задержании готовивших беспорядки россиян
СМИ: сирийская армия полностью освободила Дейр-эз-Зор
Суд арестовал счета экс-главы «Почты России»
Собчак ответила Кадырову на призыв захоронить Ленина
«Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы
Россияне стали оптимистичнее оценивать свои финансы
Самый дорогой в мире виски оказался поддельным
Спорт
«Зенит» забивает на последней секунде и идёт в плей-офф Кокорин возвращается на острие и забивает, спасая, вроде бы, безнадежный матч
Авто
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео) По-настоящему страшная авария произошла на одном из шоссе в Канаде, после того как груженный топливом бензовоз врезался в столкнувшиеся ранее на дороге автомобили
Hi-Tech
«Спим на улице». Кто и зачем (?!) стоит в очереди за iPhone X Сколько заработать на перепродаже? Как спать на стульях? И стоит ли оно того?
Кино
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня» По мнению Светланы, с сотрудниками и создателями проекта поступили несправедливо
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
Как извиняться не стоит никогда: 6 примеров Некоторые люди умудряются приносить извинения так, что это портит отношения еще больше. Психолог Рина Моисеева подсказывает, как делать не надо
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь