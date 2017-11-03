В Калининграде открылся памятник Герою Советского Союза Николаю Мамонову

«История нашего края неразрывно связана с именем Героя Советского Союза, подполковника Николая Васильевича Мамонова и его подвигом. Мы в неоплатном долгу перед всеми, кто погиб, защищая Родину. Важно, чтобы наше подрастающее поколение знало своих героев, чтило их память», — сказал Антон Алиханов, сообщили ИА Бесспорно RU в правительстве Калининградской области.