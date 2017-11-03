В Калининграде открылся памятник Герою Советского Союза Николаю Мамонову

В мероприятии приняли участие первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ генерал-полковник Сергей Меликов, губернатор Антон Алиханов, дочь Мамонова — Валентина. Участники церемонии возложили цветы к монументу, почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.
«История нашего края неразрывно связана с именем Героя Советского Союза, подполковника Николая Васильевича Мамонова и его подвигом. Мы в неоплатном долгу перед всеми, кто погиб, защищая Родину. Важно, чтобы наше подрастающее поколение знало своих героев, чтило их память», — сказал Антон Алиханов, сообщили ИА Бесспорно RU в правительстве Калининградской области.
Дочь героя приехала из Санкт-Петербурга на открытие памятника. Она поблагодарила руководство Росгвардии и губернатора, главу администрации города Мамоново за сохранение памяти о своем отце. По окончании мероприятия состоялась рабочая встреча губернатора Антона Алиханова и генерал-полковника Сергея Меликова.