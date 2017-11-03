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03:29 (мск), источник: Вести Приморье

Владивосток простится с главным детским хирургом Владимиром Шапкиным

1 ноября 2017 года ушел из жизни выдающийся детский хирург, доктор медицинских наук, профессор, врач вышей категории, отличник здравоохранения, главный детский хирург-эксперт ДВФО, замечательный человек Шапкин Владимир Владимирович.

Источник: Вести Приморье

Владимир Владимирович родился 14 января 1959 года в семье всемирно известных хирургов. В 1982 году окончил Владивостокский государственный медицинский институт по специальности педиатрия, в 1984 — клиническую ординатуру на кафедре детской хирургии ВГМИ. С 1984 по 1987 гг. и с 1991 по 1994 гг. работал в Российском государственном медицинском университете и Российской детской клинической больнице (г. Москва). В 1987 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, в 1994 г. — диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук. Большая часть профессиональной жизни была связана с Тихоокеанским государственным медицинским университетом, в котором в разные годы В. В. Шапкин работал деканом лечебного факультета, заведующим кафедрой детских хирургических болезней, профессором института хирургии. Владимир Владимирович вел активную лечебную, научную и преподавательскую работу, имел государственные и отраслевые награды. Опубликовал свыше 200 печатных работ (в том числе, 4 монографии), стал автором 28 изобретений и рационализаторских предложений.

Прощание с Владимиром Владимировичем состоится 4 ноября 2017 г. с 12.00 в холле морфологического корпуса ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России (пр-т Острякова, 4).

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