Крупную партию зараженных фруктов пытались ввезти в Приморье

В Приморье пресечена попытка ввоза крупной партии зараженных персиковой плодожоркой фруктов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Россельхознадзор. Более 3 тонн груш были возвращены в Китай.

В ходе контроля специалисты обнаружили в партии фруктов гусеницу восточной плодожорки.

Вся партия фруктов была возвращена обратно в Китай.