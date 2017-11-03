Четыре новые остановки появятся в Хабаровске
Названия остановок известно, но объявлять их начнут только в декабре.
Названия остановок известно, но объявлять их начнут только в декабре.
В Хабаровске появятся 4 новые остановки. Соответствующее решение в городе утвердили в конце октября, правда, в силу оно вступит только в декабре, сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в администрации краевого центра.
Так, с 18 декабря меняются названия двух остановочных пунктов.
Теперь остановка «Поликлиника № 6» на улице
Кроме того, в Хабаровске появятся две абсолютно новые остановки, которые расположатся на улице Воронежской в обоих направлениях.
В районе улицы Бондаря обустроят остановочный пункт «Улица Бондаря», а между остановками «Завод Балтика» и «Онкологический центр» поставят еще одну остановку — «Банк».
Предстоящие перемены коснутся работы общественного транспорта, который следует по маршруту указанных остановок. Напомним, что необходимость менять названия возникла