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03:25 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Четыре новые остановки появятся в Хабаровске

Названия остановок известно, но объявлять их начнут только в декабре.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровске появятся 4 новые остановки. Соответствующее решение в городе утвердили в конце октября, правда, в силу оно вступит только в декабре, сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в администрации краевого центра.

Так, с 18 декабря меняются названия двух остановочных пунктов.
Теперь остановка «Поликлиника № 6» на улице Карла-Маркса в сторону центра города, будет называться «Клинико-диагностический центр». А остановка «Кировский райисполком», который расположен на улице Тихоокеанской теперь будет носить название «Улица Орджоникидзе».

Кроме того, в Хабаровске появятся две абсолютно новые остановки, которые расположатся на улице Воронежской в обоих направлениях.
В районе улицы Бондаря обустроят остановочный пункт «Улица Бондаря», а между остановками «Завод Балтика» и «Онкологический центр» поставят еще одну остановку — «Банк».

Предстоящие перемены коснутся работы общественного транспорта, который следует по маршруту указанных остановок. Напомним, что необходимость менять названия возникла из-за того, что нынешние наименования уже устарели.

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