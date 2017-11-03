Четыре новые остановки появятся в Хабаровске

В Хабаровске появятся 4 новые остановки. Соответствующее решение в городе утвердили в конце октября, правда, в силу оно вступит только в декабре, сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в администрации краевого центра.



Так, с 18 декабря меняются названия двух остановочных пунктов.

Теперь остановка «Поликлиника № 6» на улице Карла-Маркса в сторону центра города, будет называться «Клинико-диагностический центр». А остановка «Кировский райисполком», который расположен на улице Тихоокеанской теперь будет носить название «Улица Орджоникидзе».