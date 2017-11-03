Начало ноября «порадовало» хабаровчан гололёдом
Больше 293 тонн реагента высыпали дорожные службы на магистрали города.
Больше 293 тонн реагента высыпали дорожные службы на магистрали города.
Прошедший накануне снег застал многих жителей дальневосточной столицы врасплох: утро пятницы. 3 ноября встретило хабаровчан гололёдом на дорогах и тротуарах. Бороться с последствиями снегопада вышли 30 единиц техники, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Ночью машины предприятий дорог и внешнего благоустройства высыпали на трассы 293,8 тонны противогололёдных средств и вывезли 88,1 кубометра мусора.
Госавтоинспекторы советуют водителям снижать скорость на обледенелых дорогах, соблюдать дистанцию и не выезжать на магистрали на летней резине. Быть осторожными в краевом управлении ГИБДД просят и пешеходов — двигаться, по возможности, только по засыпанным песком участкам дороги или по снегу, переходить дорогу не спеша и только на зелёный сигнал светофора.
Снег в городе долго не пролежит, уже сегодня он начнёт таять, а в праздничные дни от него не останется и следа.
«Снег выпал с прохождением циклона. Сегодня день солнечный, поэтому на солнце снег растает. Выпало всего два миллиметра осадков — это не такой мощный снежный покров. Суббота будет самым холодным из праздничных выходных — термометры покажут около нуля градусов, а вот в воскресенье и понедельник температуры могут подняться до +6 градусов днём», — рассказала корреспонденту агентства начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Галина Брынцева.