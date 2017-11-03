Начало ноября «порадовало» хабаровчан гололёдом

Источник: Восток Медиа

Прошедший накануне снег застал многих жителей дальневосточной столицы врасплох: утро пятницы. 3 ноября встретило хабаровчан гололёдом на дорогах и тротуарах. Бороться с последствиями снегопада вышли 30 единиц техники, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Ночью машины предприятий дорог и внешнего благоустройства высыпали на трассы 293,8 тонны противогололёдных средств и вывезли 88,1 кубометра мусора.

Госавтоинспекторы советуют водителям снижать скорость на обледенелых дорогах, соблюдать дистанцию и не выезжать на магистрали на летней резине. Быть осторожными в краевом управлении ГИБДД просят и пешеходов — двигаться, по возможности, только по засыпанным песком участкам дороги или по снегу, переходить дорогу не спеша и только на зелёный сигнал светофора.

Снег в городе долго не пролежит, уже сегодня он начнёт таять, а в праздничные дни от него не останется и следа.