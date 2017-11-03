Макрон написал для школьницы стихотворение об Эйфелевой башне

По данным издания The Local, во время семейной поездки в Париж в апреле 2017 года 12-летняя девочка Софи написала стихотворение об Эйфелевой башне, которая сильно ее поразила. Девочка восхищалась ее красотой, описывала сооружение как «элегантное и высокое».