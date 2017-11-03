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03:12 (мск), источник: Известия

Макрон написал для школьницы стихотворение об Эйфелевой башне

Французский президент Эммануэль Макрон написал стихотворение в подарок на день рождения школьнице из Великобритании. Произведение опубликовало в Twitter посольство Франции в Великобритании.

Источник: Reuters

По данным издания The Local, во время семейной поездки в Париж в апреле 2017 года 12-летняя девочка Софи написала стихотворение об Эйфелевой башне, которая сильно ее поразила. Девочка восхищалась ее красотой, описывала сооружение как «элегантное и высокое».

Свое произведение девочка отправила в Елисейский дворец. Французский лидер решил ответить Софи и написал ответный стих ко дню ее рождения 1 ноября.

23 октября сообщалось о курьезном случае, связанном с политиком. Пес Макрона помочился в камин во время его встречи с государственными секретарями.

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