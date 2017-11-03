Макрон написал для школьницы стихотворение об Эйфелевой башне

По данным издания The Local, во время семейной поездки в Париж в апреле 2017 года 12-летняя девочка Софи написала стихотворение об Эйфелевой башне, которая сильно ее поразила. Девочка восхищалась ее красотой, описывала сооружение как «элегантное и высокое».
Свое произведение девочка отправила в Елисейский дворец. Французский лидер решил ответить Софи и написал ответный стих ко дню ее рождения 1 ноября.
23 октября сообщалось о курьезном случае, связанном с политиком. Пес Макрона помочился в камин во время его встречи с государственными секретарями.