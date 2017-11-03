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04:03 (мск), источник: ТАСС

Twitter-аккаунт Трампа исчез на несколько минут

В самой соцсети пояснили, что страница была непреднамеренно деактивирована из-за ошибки, допущенной сотрудником.

Источник: AP 2017

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Личная страница президента США Дональда Трампа в Twitter в четверг исчезла на несколько минут и не была доступна пользователям сети микроблогов. В этом убедился корреспондент ТАСС.

В течение примерно пяти минут при попытке зайти на страницу американского лидера @realDonaldTrump появлялось сообщение: «Извините, данной страницы не существует».

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Через некоторое время доступ к его записям был восстановлен. В самом Twitter пояснили, что аккаунт «был непреднамеренно деактивирован из-за ошибки, допущенной сотрудником» соцсети.

«Аккаунт был неактивен в течение 11 минут и уже восстановлен. Мы продолжаем расследование и предпринимаем меры, чтобы предотвратить подобное в будущем», — говорится в заявлении, опубликованном в официальном микроблоге компании.

С марта 2009 года Трамп опубликовал свыше 36 тыс. сообщений в сети микроблогов. На него подписаны более 41 млн пользователей.

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