Twitter-аккаунт Трампа исчез на несколько минут

Источник: AP 2017

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Личная страница президента США Дональда Трампа в Twitter в четверг исчезла на несколько минут и не была доступна пользователям сети микроблогов. В этом убедился корреспондент ТАСС.

В течение примерно пяти минут при попытке зайти на страницу американского лидера @realDonaldTrump появлялось сообщение: «Извините, данной страницы не существует».

Через некоторое время доступ к его записям был восстановлен. В самом Twitter пояснили, что аккаунт «был непреднамеренно деактивирован из-за ошибки, допущенной сотрудником» соцсети.

«Аккаунт был неактивен в течение 11 минут и уже восстановлен. Мы продолжаем расследование и предпринимаем меры, чтобы предотвратить подобное в будущем», — говорится в заявлении, опубликованном в официальном микроблоге компании.