Twitter-аккаунт Трампа исчез на несколько минут
В самой соцсети пояснили, что страница была непреднамеренно деактивирована
В самой соцсети пояснили, что страница была непреднамеренно деактивирована
ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Личная страница президента США Дональда Трампа в Twitter в четверг исчезла на несколько минут и не была доступна пользователям сети микроблогов. В этом убедился корреспондент ТАСС.
В течение примерно пяти минут при попытке зайти на страницу американского лидера @realDonaldTrump появлялось сообщение: «Извините, данной страницы не существует».
Через некоторое время доступ к его записям был восстановлен. В самом Twitter пояснили, что аккаунт «был непреднамеренно деактивирован
«Аккаунт был неактивен в течение 11 минут и уже восстановлен. Мы продолжаем расследование и предпринимаем меры, чтобы предотвратить подобное в будущем», — говорится в заявлении, опубликованном в официальном микроблоге компании.
С марта 2009 года Трамп опубликовал свыше 36 тыс. сообщений в сети микроблогов. На него подписаны более 41 млн пользователей.