Театры Красноярска остались без «Золотой маски»

Российская национальная премия «Золотая маска» объявила номинантов 2018 года за сезон 2016−2017. Среди них в этот раз не оказалось ни одного театра из Красноярского края.

Отметим, несколько красноярских спектаклей попали в long List «Самые заметные спектакли сезона 2016−2017 по мнению экспертного совета». Это спектакли «Золотая птичка» ТЮЗа, «Леонид Андреев. Дни нашей жизни» и «Преступление и наказание» Драматического театра им. А. С. Пушкина, «Мелкий бес» Театра кукол, «Кавказский пленник» Театра оперы и балета и «Мертвые души» Музыкального театра.

Также в long List вошли спектакли театров Красноярского края — «Екатерина Ивановна» и «Последние дни» Минусинского драматического театра, «Жди меня… И я вернусь» норильского Заполярного театра драмы им. Вл. Маяковского, «Пацанские рассказы» Канского драматического театра.

Напомним, в прошлом году «Биндюжник и Король» ТЮЗа выиграл в двух номинациях: стал лучшим спектаклем в номинации «оперетта-мюзикл», Роман Феодори получил премию за лучшую работу режиссера в оперетте-мюзикле. А актер Драматического театра Шарыпово Хольгер Мюнценмайер получил премию за лучшую мужскую роль второго плана в драме за спектакль «Жили-были». Всего красноярские театры получили 11 номинаций премии, краевые театры —10.