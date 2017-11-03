Театры Красноярска остались без «Золотой маски»
Российская национальная премия «Золотая маска» объявила номинантов 2018 года за сезон 2016−2017.
Российская национальная премия «Золотая маска» объявила номинантов 2018 года за сезон 2016−2017.
Российская национальная премия «Золотая маска» объявила номинантов 2018 года за сезон 2016−2017. Среди них в этот раз не оказалось ни одного театра из Красноярского края.
Отметим, несколько красноярских спектаклей попали в long List «Самые заметные спектакли сезона 2016−2017 по мнению экспертного совета». Это спектакли «Золотая птичка» ТЮЗа, «Леонид Андреев. Дни нашей жизни» и «Преступление и наказание» Драматического театра им. А. С. Пушкина, «Мелкий бес» Театра кукол, «Кавказский пленник» Театра оперы и балета и «Мертвые души» Музыкального театра.
Также в long List вошли спектакли театров Красноярского края — «Екатерина Ивановна» и «Последние дни» Минусинского драматического театра, «Жди меня… И я вернусь» норильского Заполярного театра драмы им. Вл. Маяковского, «Пацанские рассказы» Канского драматического театра.
Напомним, в прошлом году «Биндюжник и Король» ТЮЗа выиграл в двух номинациях: стал лучшим спектаклем в номинации «оперетта-мюзикл», Роман Феодори получил премию за лучшую работу режиссера в
Российская Национальная театральная премия «Золотая Маска» учреждена Союзом театральных деятелей России и вручается спектаклям всех жанров театрального искусства.