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04:20 (мск), источник: Вести Иркутск

Иркутск вошёл в тройку городов с самыми дорогими цветами

В Иркутске быть романтиком очень затратно. Маркетологи сравнили цены на букеты в разных городах России.

Источник: Вести Иркутск

В Иркутске быть романтиком очень затратно. Маркетологи сравнили цены на букеты в разных городах России.

И установили, что самые дорогие — в Иркутске, Ульяновске и Хабаровске. Стоимость отличается от среднероссийской более чем на 10 процентов. За основу расчётов брали букет, который в Москве стоит около 3000 рублей. У нас такой, к примеру, продают на 400 рублей дороже. Но есть нюанс — делая сравнения, аналитики учитывали ассортимент крупных торговых сетей. А вот к цветам местных садоводов они не присматривались.

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