Иркутск вошёл в тройку городов с самыми дорогими цветами

И установили, что самые дорогие — в Иркутске, Ульяновске и Хабаровске. Стоимость отличается от среднероссийской более чем на 10 процентов. За основу расчётов брали букет, который в Москве стоит около 3000 рублей. У нас такой, к примеру, продают на 400 рублей дороже. Но есть нюанс — делая сравнения, аналитики учитывали ассортимент крупных торговых сетей. А вот к цветам местных садоводов они не присматривались.