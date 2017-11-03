Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Болезнь Альцгеймера может зарождаться за пределами мозга?
Актера Александра Балуева сняли с рейса Калининград-Москва
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
В Кремле ответили на предложение Кадырова захоронить Ленина
Сказочный трудПочему люди бросают все ради «работы мечты»
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
СМИ: эксперт оценил удар «Великого Новгорода» по объектам ИГ*
Александр Балуев о произошедшем в Калининграде
Анджелина Джоли помолвлена и готовится к свадьбе
Паулина Андреева подстриглась «под мальчика»
Кадры: подлодка «Варшавянка» за 60 секунд
37-летняя Боня предстала в купальнике - СМИ
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12Теракт в Нью-Йорке
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
04:09 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровский ТЮЗ номинирован на «Золотую маску»

Спектакль «Детство» заявлен в четырех номинациях высшей театральной премии России.

Спектакль хабаровского ТЮЗа стал номинантом театрального фестиваля «Золотая маска», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Постановка «Детство» по произведению Льва Николаевича Толстого заявлена сразу в четырёх номинациях: «Спектакль малой формы», «Работа режиссёра» (Константин Кучикин), «Мужская роль» (Виталий Фёдоров) и «Работа художника» (Катерина Андреева и Павел Оглуздин).

Формируя список номинантов, эксперты фестиваля посмотрели в театрах и на видеозаписи около 800 спектаклей. Как сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», ТЮЗ заявил на фестиваль две премьеры минувшего театрального сезона — «Детство» и рок-ораторию «Старший сын». Чтобы увидеть постановки, в Хабаровск приезжали критики Оксана Ефременко, Алла Шевелёва, Глеб Стиковский и Оксана Кушляева.

Как ранее сообщало агентство, спектакль «Детство» стал, по словам режиссёра Константина Кучикина, «постановкой вопреки».

 — Я бы назвал текст «Детства» научным трактатом, философским трудом о детстве, да и о жизни в целом. Читая его, понимаешь, что нами очень многое утрачено. Сегодня в нашей суетной жизни этот текст вообще произносить нельзя. Его некому слушать. И некогда. Поэтому я решил поставить его вопреки. Мы сами получили большое удовольствие от этой работы. Даже не хотелось заканчивать, а репетировать и репетировать, не загоняя в форму спектакля, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» режиссёр Константин Кучикин. 24-й Фестиваль «Золотая Маска» пройдет в Москве в феврале-марте-апреле 2018 года. Церемония вручения Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска» состоится 15 апреля на Новой сцене Большого театра.

Также напомним, что в прошлом году столичные критики высоко оценили постановку Михаила Тычинина «Дознание» и включили его в программу театрального фестиваля «Золотая маска». Показы прошли в необычном месте — под Крымским мостом.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Лучший инженер Дальнего Востока получит автомобиль
Хабаровский ТЮЗ номинирован на «Золотую маску»
СБУ заявила о задержании на Украине двух россиян
СМИ: сирийская армия полностью освободила Дейр-эз-Зор
Суд арестовал счета экс-главы «Почты России»
Собчак ответила Кадырову на призыв захоронить Ленина
«Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы
Россияне стали оптимистичнее оценивать свои финансы
Самый дорогой в мире виски оказался поддельным
Спорт
«Зенит» забивает на последней секунде и идёт в плей-офф Кокорин возвращается на острие и забивает, спасая, вроде бы, безнадежный матч
Авто
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео) По-настоящему страшная авария произошла на одном из шоссе в Канаде, после того как груженный топливом бензовоз врезался в столкнувшиеся ранее на дороге автомобили
Hi-Tech
«Спим на улице». Кто и зачем (?!) стоит в очереди за iPhone X Сколько заработать на перепродаже? Как спать на стульях? И стоит ли оно того?
Кино
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня» По мнению Светланы, с сотрудниками и создателями проекта поступили несправедливо
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Как извиняться не стоит никогда: 6 примеров Некоторые люди умудряются приносить извинения так, что это портит отношения еще больше. Психолог Рина Моисеева подсказывает, как делать не надо
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь