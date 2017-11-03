Хабаровский ТЮЗ номинирован на «Золотую маску»

— Я бы назвал текст «Детства» научным трактатом, философским трудом о детстве, да и о жизни в целом. Читая его, понимаешь, что нами очень многое утрачено. Сегодня в нашей суетной жизни этот текст вообще произносить нельзя. Его некому слушать. И некогда. Поэтому я решил поставить его вопреки. Мы сами получили большое удовольствие от этой работы. Даже не хотелось заканчивать, а репетировать и репетировать, не загоняя в форму спектакля, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» режиссёр Константин Кучикин. 24-й Фестиваль «Золотая Маска» пройдет в Москве в феврале-марте-апреле 2018 года. Церемония вручения Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска» состоится 15 апреля на Новой сцене Большого театра.



Также напомним, что в прошлом году столичные критики высоко оценили постановку Михаила Тычинина «Дознание» и включили его в программу театрального фестиваля «Золотая маска». Показы прошли в необычном месте — под Крымским мостом.