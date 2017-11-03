Хабаровский ТЮЗ номинирован на «Золотую маску»
Спектакль «Детство» заявлен в четырех номинациях высшей театральной премии России.
Спектакль «Детство» заявлен в четырех номинациях высшей театральной премии России.
Спектакль хабаровского ТЮЗа стал номинантом театрального фестиваля «Золотая маска», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Постановка «Детство» по произведению Льва Николаевича Толстого заявлена сразу в четырёх номинациях: «Спектакль малой формы», «Работа режиссёра» (Константин Кучикин), «Мужская роль» (Виталий Фёдоров) и «Работа художника» (Катерина Андреева и Павел Оглуздин).
Формируя список номинантов, эксперты фестиваля посмотрели в театрах и на видеозаписи около 800 спектаклей. Как сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», ТЮЗ заявил на фестиваль две премьеры минувшего театрального сезона — «Детство» и
Как ранее сообщало агентство, спектакль «Детство» стал, по словам режиссёра Константина Кучикина, «постановкой вопреки».
— Я бы назвал текст «Детства» научным трактатом, философским трудом о детстве, да и о жизни в целом. Читая его, понимаешь, что нами очень многое утрачено. Сегодня в нашей суетной жизни этот текст вообще произносить нельзя. Его некому слушать. И некогда. Поэтому я решил поставить его вопреки. Мы сами получили большое удовольствие от этой работы. Даже не хотелось заканчивать, а репетировать и репетировать, не загоняя в форму спектакля, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» режиссёр Константин Кучикин. 24-й Фестиваль «Золотая Маска» пройдет в Москве в
Также напомним, что в прошлом году столичные критики высоко оценили постановку Михаила Тычинина «Дознание» и включили его в программу театрального фестиваля «Золотая маска». Показы прошли в необычном месте — под Крымским мостом.