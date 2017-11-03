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04:54 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Лучший инженер Дальнего Востока получит автомобиль

Итоги II Дальневосточного конкурса «Я — Инженер» будут подведены сегодня в Якутске.

Сегодня в Якутске будет определен лучший инженер Дальнего Востока. Его выберут среди 14 участников последнего этапа II Дальневосточного конкурса «Я — Инженер», — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Согласно положению, конкурс проходит в три этапа в течении всего года. Итоги заключительного этапа подводятся в ноябре. Главный приз — автомобиль. Инициатор конкурса — член Совета Федерации от республики Саха (Якутия) Вячеслав Штыров.

Первые два года мероприятие имело региональное значение — его участниками могли быть только жители республики Саха (Якутия). Последние два года — конкурс проводится по всему Дальнему Востоку.

В прошлом году серебряным призёром конкурса стал комсомольчанин Иван Кремза.

В этом году всего на конкурс поступило более 100 работ из разных регионов Дальневосточного федерального округа, в ходе первого этапа экспертная комиссия заочно отобрала 25 работ в номинации «профи» и 25 студенческих работ. Затем полуфиналисты защищали свои проекты в рамках молодежного форума «Синергия Севера».

Так, студент Мирнинского политехнического института СВФУ имени Аммосова Сергей Кузьмено представил свою работу «Инерциальная навигационная система мобильного робота». Опытный образец робота сможет применяться в самых разных сферах, решая широкий спектр задач, в том числе, военного назначения.

Екатерина Олесова, студентка Тихоокеанского государственного университета из Хабаровска, придумала конструктивно-компоновочное решение пролетного строения автомобильных мостов на основе клееной древесины. Екатерина рассчитала, что мост с применением такого материала будет намного прочнее, чем из простой древесины. Срок службы такого моста составит 50−70 лет вместо15 лет.

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