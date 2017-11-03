3—4 ноября в СФУ пройдут дни открытых дверей
Экскурсия,
Экскурсия,
Опыт со взрывом водорода, так называемая «паста для слона» — это лишь малая часть большого спектра мероприятий, которые подготовили для абитуриентов и их родителей. «В рамках дней открытых дверей в пятницу, 3 ноября можно записаться к нам в музей по телефону 206−30−89 и мы предложим программу экскурсий,
Уже завтра в библиотеке СФУ пройдут презентации 20-ти институтов вуза, консультации по приёмной кампании и подготовительным курсам,
«Именно осенний формат работает на корректировку и на правильное планирование старшеклассниками предметов, которые им нужно выбрать до 1 февраля по ЕГЭ для сдачи, чтобы участвовать в конкурсах на те направления, на которые они хотят, чтобы не ошибиться», — пояснил заместитель проректора по учебной работе СФУ Андрей Лученков.
Иногородних гостей мероприятия разместят в общежитиях СФУ.
Екатерина МАЗАЛЬКОВА