3—4 ноября в СФУ пройдут дни открытых дверей

Опыт со взрывом водорода, так называемая «паста для слона» — это лишь малая часть большого спектра мероприятий, которые подготовили для абитуриентов и их родителей. «В рамках дней открытых дверей в пятницу, 3 ноября можно записаться к нам в музей по телефону 206−30−89 и мы предложим программу экскурсий, эксперимент-шоу совершенно бесплатно, длительность полтора часа. Также будет работать площадка в главном корпусе в 4-м колодце, где можно попробовать себя в роли экспериментатора, сделать эти и другие эксперименты с нашими сотрудниками, попробовать и сделать самостоятельно молекулярные коктейли. Ждём всех на наших площадках», — рассказал студент СФУ Дмитрий Тырышкин.



Уже завтра в библиотеке СФУ пройдут презентации 20-ти институтов вуза, консультации по приёмной кампании и подготовительным курсам, мастер-классы, квесты, родительское собрание. А в пятницу, 3 ноября школьники могут посетить открытые мероприятия в профильных институтах Сибирского федерального университета. Дни открытых дверей проводят дважды в году — весной и осенью.



«Именно осенний формат работает на корректировку и на правильное планирование старшеклассниками предметов, которые им нужно выбрать до 1 февраля по ЕГЭ для сдачи, чтобы участвовать в конкурсах на те направления, на которые они хотят, чтобы не ошибиться», — пояснил заместитель проректора по учебной работе СФУ Андрей Лученков.



Иногородних гостей мероприятия разместят в общежитиях СФУ.





Екатерина МАЗАЛЬКОВА



