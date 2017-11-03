Осадки ожидаются в Казахстане в пятницу
В большинстве регионов ожидаются усиление ветра, туман, гололед, на
В большинстве регионов ожидаются усиление ветра, туман, гололед, на
АСТАНА, 2 ноя — Sputnik. С прохождением атмосферных фронтальных разделов по всей территории Казахстана пройдут осадки, сообщила
В Акмолинской, Карагандинской,
В Мангистауской,
В Кызылординской, Атырауской, Костанайской,
В Актюбинской области местами туман, гололед, днем ветер — 15−20 м/с.
В Павлодарской области — ветер — 15−20, днем порывы — 23−28 м/с, ночью местами туман, гололед.
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В Алматинской области днем местами, ночью в районе Жаланашколя ветер — 15−22 м/с.
В Жамбылской области ожидаются местами гроза, туман, возможен град, ветер — 15−20, порывы — 23−28, на