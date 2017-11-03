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07:13 (мск), источник: Sputniknews.kz

Осадки ожидаются в Казахстане в пятницу

В большинстве регионов ожидаются усиление ветра, туман, гололед, на юго-востоке местами гроза, сильный ветер.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +16° 88% 765 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 2 ноя — Sputnik. С прохождением атмосферных фронтальных разделов по всей территории Казахстана пройдут осадки, сообщила пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается ветер — 15−20, порывы — 23−28 м/с, в Акмолинской и Карагандинской областях — туман, гололед.

В Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами туман.

В Кызылординской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях ожидаются туман, ветер — 15−20 м/с, в Северо-Казахстанской области местами гололед.

В Актюбинской области местами туман, гололед, днем ветер — 15−20 м/с.

В Павлодарской области — ветер — 15−20, днем порывы — 23−28 м/с, ночью местами туман, гололед.

В Южно-Казахстанской области синоптики прогнозируют усиление ветра — 15−20, местами порывы — 23−28 м/с.

В Алматинской области днем местами, ночью в районе Жаланашколя ветер — 15−22 м/с.

В Жамбылской области ожидаются местами гроза, туман, возможен град, ветер — 15−20, порывы — 23−28, на юго-западе области — более 30 м/с.

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