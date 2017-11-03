Амурский мост, петроглифы, Медвежье озеро: жители Хабаровского края выбирают главную достопримечательность региона

Главной достопримечательностью Хабаровского края местные жители считают Амурский мост. Таковы предварительные результаты голосования, которое идет на портале «Губерния» с 12 октября и завершится сегодня, 3 ноября, в 19:00. О местах, которые набрали больше всего голосов, в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказал известный хабаровский путешественник, исследователь Шантарских островов Игорь Ольховский.

Напомним, акцию «Зимние игры стартуют на востоке» на портале «Губерния» запустили в преддверии чемпионата мира по хоккею с мячом — 2018, который начнется в краевой столице 29 января. Организаторы акции предложили жителям региона выбрать памятники природы и архитектуры, которые будут представлены на чемпионате. Пока в пятерку лидеров входят Амурский мост, петроглифы Сикачи-Аляна, Медвежье озеро, озеро Амут и Амурский утес.

«Амурский мост интересен, наверное, только тем, что он [изображен] на пятитысячной купюре. Если его сравнивать с другими мостами, например владивостокским, он явно проиграет, — комментирует рейтинг Игорь Ольховский. — [Я считаю], туристический символ края — Шантарские острова. Это жемчужина мирового уровня, совершенно уникальное место. К сожалению, люди там практически не бывают, и сравнить им сложно. Попасть туда возможно, но это тяжело, потому что добраться до островов можно только вертолетом».

Отметим, что в опросе Шантарские острова оказались на шестом месте. По мнению путешественника, внимания заслуживает и Медвежье озеро, которое вошло в тройку лидеров.

«На Медвежьем озере я был много раз. Это страна высокогорных озер и водопадов, один водопад — метров 50. Потрясающе красиво. Это по праву одно из лучших мест в крае. Добраться туда немножко проще, чем на Шантары — на Медвежье можно съездить или слетать достаточно бюджетно», — сказал Игорь Ольховский.