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05:28 (мск), источник: Губерния онлайн

Амурский мост, петроглифы, Медвежье озеро: жители Хабаровского края выбирают главную достопримечательность региона

Предварительные результаты голосования прокомментировал путешественник Игорь Ольховский.

Главной достопримечательностью Хабаровского края местные жители считают Амурский мост. Таковы предварительные результаты голосования, которое идет на портале «Губерния» с 12 октября и завершится сегодня, 3 ноября, в 19:00. О местах, которые набрали больше всего голосов, в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказал известный хабаровский путешественник, исследователь Шантарских островов Игорь Ольховский.

Напомним, акцию «Зимние игры стартуют на востоке» на портале «Губерния» запустили в преддверии чемпионата мира по хоккею с мячом — 2018, который начнется в краевой столице 29 января. Организаторы акции предложили жителям региона выбрать памятники природы и архитектуры, которые будут представлены на чемпионате. Пока в пятерку лидеров входят Амурский мост, петроглифы Сикачи-Аляна, Медвежье озеро, озеро Амут и Амурский утес.

«Амурский мост интересен, наверное, только тем, что он [изображен] на пятитысячной купюре. Если его сравнивать с другими мостами, например владивостокским, он явно проиграет, — комментирует рейтинг Игорь Ольховский. — [Я считаю], туристический символ края — Шантарские острова. Это жемчужина мирового уровня, совершенно уникальное место. К сожалению, люди там практически не бывают, и сравнить им сложно. Попасть туда возможно, но это тяжело, потому что добраться до островов можно только вертолетом».

Отметим, что в опросе Шантарские острова оказались на шестом месте. По мнению путешественника, внимания заслуживает и Медвежье озеро, которое вошло в тройку лидеров.

«На Медвежьем озере я был много раз. Это страна высокогорных озер и водопадов, один водопад — метров 50. Потрясающе красиво. Это по праву одно из лучших мест в крае. Добраться туда немножко проще, чем на Шантары — на Медвежье можно съездить или слетать достаточно бюджетно», — сказал Игорь Ольховский.

Путешественник добавил, что зимой стоит посетить озеро Амут в Комсомольском районе — там есть горнолыжная база для любителей активного отдыха. Доступны и петроглифы Сикачи-Аляна — правда, в зимние месяцы они могут быть занесены снегом.

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Амурский мост, петроглифы, Медвежье озеро: жители Хабаровского края выбирают главную достопримечательность региона
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