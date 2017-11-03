В Хабаровске терминалы для карт появятся ещё и в трамваях

Источник: РИА "Новости"

Систему безналичного расчёта в автобусах и трамваях дальневосточной столицы начнут внедрять в декабре этого года. На установку оборудования по подсчётам городских властей уйдёт около трёх недель. Специальные терминалы появятся в 50 процентах общественного транспорта, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

Оператором системы станет Хабаровский межотраслевой навигационно-информационный центр, подведомственный управлению транспорта администрации города. Разместить оборудование безналичного расчёта уже согласились муниципальные перевозчики и крупные коммерческие пассажирские предприятия.

«Мы сформировали подробное техническое задание. За основу взяли техзадание, которое разрабатывали в Подмосковье, потому что у него самый избыточный функционал. Подогнали его под особенности нашего города, определили круг потенциальных интеграторов таких систем — их было порядка десяти. Получили в итоге четыре коммерческих предложения, выбрали самое оптимальное и сейчас планируем начать внедрение», — рассказал корреспонденту агентства заведующий финансово-экономическим сектором управления транспорта Владимир Карпочёв.

Система появится не только в больших автобусах, но и в маршрутках. Там установят специальные терминалы — валидаторы. Он будет учитывать поступившие от пассажиров деньги, проводить оплату по специальным транспортным картам и банковским, в которых есть бесконтактный чип.

«Мы разработаем дизайн транспортных карт, установим тарифы. У нас предусмотрено и развитие этих карт. Постепенно разработаем специальные браслеты для детей, чтобы родители не беспокоились об оплате проезда. Также внедрим систему в специальные часы и брелоки», — отметил Владимир Карпочёв.

Пополнять транспортную карту можно будет через терминалы, в городе откроют офисы для оформления карт и их обслуживания, в перспективе появится функция онлайн-пополнения.

Когда городские власти только планировали внедрить подобную систему, то рассматривали перспективу отказа от кондукторов. Сейчас от этой идеи отказались — чиновники считают, что хабаровчане ещё не готовы.

«На ряде маршрутов мы пытались приучить людей заходить в заднюю дверь, выходить в переднюю и оплачивать проезд водителю. Пока с этим проблемы. Люди морально к таким переменам не готовы. В перспективе мы всё-таки планируем отказаться от кондукторов. Но пока город к этому не готов, нужно создать условия», — сообщил Владимир Карпочёв.

По словам чиновника, нововведения не повлияют на стоимость проезда в общественном транспорте, поскольку к внедрению системы привлекут инвестора. Городские власти намерены потратить на оборудование минимум бюджетных денег.