Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
8 фраз, которые нельзя говорить людям с бессонницей
На стыке трех стран построят город за $500 млрд
Дело о вмешательстве РФ в выборы США дало неожиданные результаты
Страна СНГ приняла законопроект о ликвидации долга перед РФ
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
«Точнее Америки» — эксперт об ударе «Великого Новгорода» по ИГ*
Александр Балуев о произошедшем в Калининграде
Как выглядит «идеальное» женское лицо (фото)
15-летний сын Тины Канделаки живет с девушкой
Кадры: подлодка «Варшавянка» за 60 секунд
37-летняя Боня предстала в купальнике - СМИ
В Гонконге продали небоскреб за рекордные $5 млрд (фото)
Шнуров помог старушке купить квартиру
Фоторепортажи
12Убийство в кукольном домике
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
05:32 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске терминалы для карт появятся ещё и в трамваях

Специальные устройства установят и в маршрутках крупных коммерческих перевозчиков.

Источник: РИА "Новости"

Систему безналичного расчёта в автобусах и трамваях дальневосточной столицы начнут внедрять в декабре этого года. На установку оборудования по подсчётам городских властей уйдёт около трёх недель. Специальные терминалы появятся в 50 процентах общественного транспорта, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

Оператором системы станет Хабаровский межотраслевой навигационно-информационный центр, подведомственный управлению транспорта администрации города. Разместить оборудование безналичного расчёта уже согласились муниципальные перевозчики и крупные коммерческие пассажирские предприятия.

«Мы сформировали подробное техническое задание. За основу взяли техзадание, которое разрабатывали в Подмосковье, потому что у него самый избыточный функционал. Подогнали его под особенности нашего города, определили круг потенциальных интеграторов таких систем — их было порядка десяти. Получили в итоге четыре коммерческих предложения, выбрали самое оптимальное и сейчас планируем начать внедрение», — рассказал корреспонденту агентства заведующий финансово-экономическим сектором управления транспорта Владимир Карпочёв.

Система появится не только в больших автобусах, но и в маршрутках. Там установят специальные терминалы — валидаторы. Он будет учитывать поступившие от пассажиров деньги, проводить оплату по специальным транспортным картам и банковским, в которых есть бесконтактный чип.

«Мы разработаем дизайн транспортных карт, установим тарифы. У нас предусмотрено и развитие этих карт. Постепенно разработаем специальные браслеты для детей, чтобы родители не беспокоились об оплате проезда. Также внедрим систему в специальные часы и брелоки», — отметил Владимир Карпочёв.

Пополнять транспортную карту можно будет через терминалы, в городе откроют офисы для оформления карт и их обслуживания, в перспективе появится функция онлайн-пополнения.

Когда городские власти только планировали внедрить подобную систему, то рассматривали перспективу отказа от кондукторов. Сейчас от этой идеи отказались — чиновники считают, что хабаровчане ещё не готовы.

«На ряде маршрутов мы пытались приучить людей заходить в заднюю дверь, выходить в переднюю и оплачивать проезд водителю. Пока с этим проблемы. Люди морально к таким переменам не готовы. В перспективе мы всё-таки планируем отказаться от кондукторов. Но пока город к этому не готов, нужно создать условия», — сообщил Владимир Карпочёв.

По словам чиновника, нововведения не повлияют на стоимость проезда в общественном транспорте, поскольку к внедрению системы привлекут инвестора. Городские власти намерены потратить на оборудование минимум бюджетных денег.

Агентство писало, что изначально внедрять системы планировала южно-корейская компания, тестировать оборудование собирались ещё в весной этого года на автобусах трёх-четырёх маршрутов. Для апробации на нескольких направлениях даже отказались от кондукторов, однако инвестор от этой идеи отказался.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Владимир Путин сведёт Миклушевского и Тарасенко
Глава Минприроды России: тигра-убийцу из Хабаровского края не застрелят
СБУ заявила о задержании на Украине двух россиян
СМИ: сирийская армия полностью освободила Дейр-эз-Зор
Трамп сообщил о возможной встрече с Путиным на саммите АТЭС
Собчак ответила Кадырову на призыв захоронить Ленина
«Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке
Самый дорогой в мире виски оказался поддельным
Спорт
«Зенит» забивает на последней секунде и идёт в плей-офф Кокорин возвращается на острие и забивает, спасая, вроде бы, безнадежный матч
Авто
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео) По-настоящему страшная авария произошла на одном из шоссе в Канаде, после того как груженный топливом бензовоз врезался в столкнувшиеся ранее на дороге автомобили
Hi-Tech
«Спим на улице». Кто и зачем (?!) стоит в очереди за iPhone X Сколько заработать на перепродаже? Как спать на стульях? И стоит ли оно того?
Кино
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня» По мнению Светланы, с сотрудниками и создателями проекта поступили несправедливо
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
Как извиняться не стоит никогда: 6 примеров Некоторые люди умудряются приносить извинения так, что это портит отношения еще больше. Психолог Рина Моисеева подсказывает, как делать не надо
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь