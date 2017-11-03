Праздничные выходные в Хабаровском крае будут солнечными и прохладными

— 4 ноября в Хабаровском крае ночные температуры будут отрицательными — 5−10 градусов мороза. А днем слабо отрицательные, в основном в районе нуля. Ветер западный до 6−11 метров в секунду, — говорит начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева. — Немного потеплеет 5 ноября. Ночью еще будет холодно — минус 4−9 градусов, на севере края до 7−12 градусов мороза. Дневные температуры в воскресенье поднимутся до +2+7 градусов, а на севере Хабаровского края будет от 0 до — 5 градусов мороза. 6 ноября приходит теплая воздушная масса. Ночь до минус 6 градусов. А днем в пределах 4−9 градусов тепла на юге и в центральных районах Хабаровского края, и до минус двух — в северных районах края. Ветер будет дуть юго-западного направления с силой 7−12 метров в секунду. Осадков не прогнозируем.