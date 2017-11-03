Корейский сад появился в ботаническом саду Иркутского госуниверситета

Корейский сад появился в Ботаническом саду биолого-почвенного факультета Иркутского госуниверситета. Здесь, на склоне Кайской горы, появилась новая экспозиция — сад, выполненный в лучших традициях Кореи, страны утренней свежести. Проект сада разрабатывал архитектор, ландшафтный дизайнер Иркутска Алексей Пономарев. Для посетителей сада интересный уголок природы станет доступным с 8 ноября. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ИГУ.

Корейский сад — это особый тип ландшафтного искусства, олицетворяющий духовность и восточные традиции корейской нации. Большую поддержку и помощь в обустройстве оказало Генконсульство Республики Корея в Иркутске и мэрия города-побратима Каннын.

«В саду уже есть растения дальневосточной флоры, те, которые выдерживают зимовку — это, например, дуб монгольский, барбарис корейский, орех маньчжурский. Кроме этого мы подсадим еще несколько видов. Однако специфика корейского сада будет проявляться не только в растениях, но и в архитектуре. Именно элементы архитектурного дизайна отличают корейские, китайские, японские сады», — расказала заведующая Ботаническим садом биолого-почвенного факультета ИГУ Светлана Сизых.

Сегодня в корейском уголке установлены сооружения, постройки в традиционном для Кореи стиле, такие, как беседка, мостик, ворота и ограждения. Есть и каменный фонарь, и деревянные идолы, и дорожки с разным типом мощения. Отметим, что часть материалов привезена напрямую из Кореи.

«На обустройстве под непосредственным руководством сотрудников Ботанического сада и архитектора Алексея Пономарева в рамках производственной практики трудились студенты Иркутского и Братского государственных университетов, неоценимую помощь оказали волонтеры Иркутского национального исследовательского технического университета и слушатели Корейских центров Международного института экономики и лингвистики и Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ», — отметили в пресс-службе.

Надо сказать, все предпосылки для того, чтобы корейскому саду не просто быть, а существовать очень и очень долго, имеются.

Во-первых, особая географическая локализация в одном из самых теплых и возвышенных мест в Иркутске — на юго-западном склоне Кайской горы. Здесь находятся две ветрозащитные полосы, которые защищают территорию от холодных северо-западных ветров. А расположение на хорошо прогреваемом юго-западном склоне особенно благоприятно сказывается на росте и развитии корейских пород растений.

Во-вторых, наличие самой крупной в регионе коллекции растений. В результате 70-летней деятельности Ботанического сада ИГУ как крупнейшего интродукционного центра в Восточной Сибири его коллекции включают более 3,5 тысячи видов и сортов растений из разных географических зон. В том числе представлены виды растений из маньчжуро-даурской и восточно-азиатской флористических областей Земли, то есть виды, родиной которых являются Корея, Япония, Китай, Монголия и другие азиатские страны.

В-третьих, имеется и многолетний опыт по введению в культуру и по выращиванию экзотических растений, включая корейские, в условиях Иркутска. Сотрудники Ботанического сада ИГУ специально знакомились с устройством корейских садов в разных странах мира.