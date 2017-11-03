Елочные базары заработают в Хабаровске с 20 декабря

— Елочные базары будут работать с 20 декабря по 31 декабря. И разместятся они в тех местах, которые определит администрация города, — говорит начальник отдела по организации работы рынков и мелкой розницы управления торговли, питания и бытового обслуживания администрации Хабаровска Лариса Колмыкова. — На данный момент перечень мест формируется. Но уже есть порядка 50 заявок на организацию елочных базаров. Из года в год торговых точек в Хабаровске порядка 200. Когда — то было чуть меньше, в зависимости от моды. В 2000-х годах пошел бум на красивые искусственные китайские елки, живые ели стали не востребованы. Тогда и количество запрашиваемых торговых мест снизился. Но в этом году, я думаю, у людей будет желание поставить дома настоящую живую елку.

Елочные базары разместятся в привычных для хабаровчан местах, где наиболее велик потребительский спрос.