Елочные базары заработают в Хабаровске с 20 декабря
Сейчас формируется перечень торговых точек по продаже новогодних деревьев.
Сейчас формируется перечень торговых точек по продаже новогодних деревьев.
В Хабаровске идет прием заявок от предпринимателей на осуществление продажи новогодних елей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Речь идет о нестационарных торговых объектах, которые размещаются на период новогодних праздников в черте города.
— Елочные базары будут работать с 20 декабря по 31 декабря. И разместятся они в тех местах, которые определит администрация города, — говорит начальник отдела по организации работы рынков и мелкой розницы управления торговли, питания и бытового обслуживания администрации Хабаровска Лариса Колмыкова. — На данный момент перечень мест формируется. Но уже есть порядка 50 заявок на организацию елочных базаров. Из года в год торговых точек в Хабаровске порядка 200. Когда — то было чуть меньше, в зависимости от моды. В 2000-х годах пошел бум на красивые искусственные китайские елки, живые ели стали не востребованы. Тогда и количество запрашиваемых торговых мест снизился. Но в этом году, я думаю, у людей будет желание поставить дома настоящую живую елку.
Елочные базары разместятся в привычных для хабаровчан местах, где наиболее велик потребительский спрос.
— Это района Центрального рынка, рынок «Южный» по улице Суворова, рынок «Али» на улице Калараша. Также востребованы жилые микрорайоны: Строитель, Флегонтова, Ореховая сопка, чтобы людям, у которых нет своего личного транспорта, было удобно купить елку рядом с домом, — продолжает Лариса Колмыкова. — Пока ничего нельзя сказать насчет цен на елки. Цену формируют сами предприниматели, в зависимости от отпускной цены Лесхоза.