Засидевшимся на работе казахстанским госслужащим отключают компьютеры

«Отметим, что, в целях снижения уровня переработки рабочего времени государственными служащими, в ряде государственных органов (Министерствах юстиции, по делам религии и гражданского общества, здравоохранения, иностранных дел, сельского хозяйства, образования и науки, труда и социальной защиты населения, оборонной и аэрокосмической промышленности, по инвестициям и развитию, энергетики) внедрены и запущены системы по автоматическому отключению компьютеров, Единой системы электронного документооборота после окончания служебного времени», — сообщили в Агентстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции (АДГСПК) в ответ на запрос агентства.

Как отметили в ведомстве, агентством совместно с членами специальной мониторинговой группы внешнего анализа и оценки реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан — представителями общественных организаций ведется мониторинг соблюдения прав государственных служащих в части привлечения их к сверхурочной работе, в том числе к работе в выходные и праздничные дни.



«В ходе мониторинга установлены факты задержек на работе служащих министерств здравоохранения, культуры и спорта, информации и коммуникаций, финансов и сельского хозяйства, а также в ряде государственных учреждениях акиматов областей и районов», — подчеркнули в агентстве.



В целом, за январь-сентябрь 2017 года по результатам проверок за соблюдением законодательства о государственной службе было установлено 306 фактов несоблюдения требования законодательства по предоставлению, государственному служащему дней (часов) отдыха или компенсации за сверхурочную работу и 26 случаев отсутствия в государственных органах правил трудового распорядка дня. При этом за этот же период по рекомендациям советов по этике агентства в регионах было привлечено к ответственности 335 должностных лиц государственных органов, из них за нарушение Этического кодекса государственных служащих — 166.



Касаясь вопроса внедрения в государственной службе Казахстана системы «Time-management», в агентстве отметили, что ведется работа с Академией государственного управления при Президенте РК. В этом году в рамках переподготовки и повышения квалификации государственных служащих по программе «Time-management» прошли обучение более 300 человек руководящего звена.