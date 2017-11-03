Во Владивостоке закрасили «шуточный» пешеходный переход

В ночь на пятницу, 3 ноября, специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» нанесли на дорогу новую «зебру». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Как пояснили в управлении дорог и благоустройства администрации города, работы по переносу пешеходного перехода проводились в течение последних нескольких дней. Дорожники установили здесь леерное дорожное ограждение, перенесли знаки и нанесли новую разметку. Это было сделано для организации более безопасного перехода через проезжую часть.