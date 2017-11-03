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06:23 (мск), источник: Вести Приморье

Во Владивостоке закрасили «шуточный» пешеходный переход

«Шуточный» пешеходный переход от Дальневосточного гуманитарно-технического колледжа к дому № 30 по улице Карбышева перенесли.

Источник: Вести Приморье

В ночь на пятницу, 3 ноября, специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» нанесли на дорогу новую «зебру». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Как пояснили в управлении дорог и благоустройства администрации города, работы по переносу пешеходного перехода проводились в течение последних нескольких дней. Дорожники установили здесь леерное дорожное ограждение, перенесли знаки и нанесли новую разметку. Это было сделано для организации более безопасного перехода через проезжую часть.

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