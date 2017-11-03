Движение по Краснореченской в Хабаровске ограничат до вторника

Источник: РИА "Новости"

Автобусы маршрута № 10 при движении в центр города с улицы Автобусной следуют по улицам Павла Морозова, Флегонтова, Краснореченской и далее по установленной схеме движения; при движении из центра города автобусы следуют с улицы Краснореченской по улицам Флегонтова, Павла Морозова, Автобусной и далее по установленной схеме движения.

Автобусы маршрутов № 25, 25−1 при движении в центр города с улицы Суворова следуют по улицам Павла Морозова, Флегонтова, Краснореченской и далее по установленной схеме движения; при движении из центра города с улицы Краснореченской автобусы следуют по улицам Флегонтова, Павла Морозова, Суворова и далее по установленной схеме движения.

Автобусы маршрута № 30 с улицы Ворошилова следуют по улицам Панфиловцев, Малиновского, Суворова, 1227 км, Халтурина, Вологодской, Аксенова, Световой, Узловой, Краснореченской, Урицкого, Центральной, Узловой, Световой, Аксенова, Вологодской, Халтурина, 1227 км, Суворова.

Автобусы маршрута № 40 при движении в центр города от остановочного пункта «Химфармзавод» следуют по улицам Артемовской, Павла Морозова, Флегонтова, Краснореченской и далее по установленной схеме движения; при движении из центра города с улицы Краснореченской автобусы следуют по улицам Флегонтова, Павла Морозова, Артемовской до остановки «Химфармзавод».