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06:35 (мск), источник: Губерния онлайн

Движение по Краснореченской в Хабаровске ограничат до вторника

С 5 ноября до 23:00 7 ноября будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Краснореченской на участке от улицы Бийской до улицы Богачева. Ограничения связаны с ремонтом теплосетей на этом участке. С воскресенья по вторник включительно изменятся маршруты движения пассажирского транспорта, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

Источник: РИА "Новости"

Автобусы маршрута № 10 при движении в центр города с улицы Автобусной следуют по улицам Павла Морозова, Флегонтова, Краснореченской и далее по установленной схеме движения; при движении из центра города автобусы следуют с улицы Краснореченской по улицам Флегонтова, Павла Морозова, Автобусной и далее по установленной схеме движения.

Автобусы маршрутов № 25, 25−1 при движении в центр города с улицы Суворова следуют по улицам Павла Морозова, Флегонтова, Краснореченской и далее по установленной схеме движения; при движении из центра города с улицы Краснореченской автобусы следуют по улицам Флегонтова, Павла Морозова, Суворова и далее по установленной схеме движения.

Автобусы маршрута № 30 с улицы Ворошилова следуют по улицам Панфиловцев, Малиновского, Суворова, 1227 км, Халтурина, Вологодской, Аксенова, Световой, Узловой, Краснореченской, Урицкого, Центральной, Узловой, Световой, Аксенова, Вологодской, Халтурина, 1227 км, Суворова.

Автобусы маршрута № 40 при движении в центр города от остановочного пункта «Химфармзавод» следуют по улицам Артемовской, Павла Морозова, Флегонтова, Краснореченской и далее по установленной схеме движения; при движении из центра города с улицы Краснореченской автобусы следуют по улицам Флегонтова, Павла Морозова, Артемовской до остановки «Химфармзавод».

Автобусы маршрута № 89 при движении из центра города с улицы Краснореченской следуют по улицам Флегонтова, Павла Морозова, переулку Краснореченскому, улицам Краснореченской, Артемовской, Павла Морозова, Флегонтова, Краснореченской и далее по установленной схеме движения.

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