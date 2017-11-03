Жители Красноярского края могут выиграть «Ноутбук от госуслуг»

Участникам конкурса необходимо зарегистрироваться на портале государственных услуг с подтверждением учетной записи. После регистрации присваивается персональный код. Затем нужно привлечь своих родных и друзей к регистрации на портале. За каждую регистрацию конкурсант получает 1 балл. В итоге тот, кто наберет больше всех баллов и станет победителем.