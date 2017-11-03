Жители Красноярского края могут выиграть «Ноутбук от госуслуг»
Конкурс пройдет с 1 ноября по 17 декабря.
Конкурс пройдет с 1 ноября по 17 декабря.
В Красноярском крае пользователи госуслуг могут принять участие в розыгрыше ноутбука, сообщает региональное агентство информатизации и связи.
Участникам конкурса необходимо зарегистрироваться на портале государственных услуг с подтверждением учетной записи. После регистрации присваивается персональный код. Затем нужно привлечь своих родных и друзей к регистрации на портале. За каждую регистрацию конкурсант получает 1 балл. В итоге тот, кто наберет больше всех баллов и станет победителем.
За победу в конкурсе предусмотрены ценные призы. Обладатель 1-го места получит в подарок ноутбук, за 2-е место — планшет, участнику, занявшему 3-е место, достанется смартфон.
Итоги конкурса будут подведены 17 декабря 2017 года.