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06:37 (мск), источник: АиФ Красноярск

Жители Красноярского края могут выиграть «Ноутбук от госуслуг»

Конкурс пройдет с 1 ноября по 17 декабря.

Источник: Reuters

В Красноярском крае пользователи госуслуг могут принять участие в розыгрыше ноутбука, сообщает региональное агентство информатизации и связи.

Участникам конкурса необходимо зарегистрироваться на портале государственных услуг с подтверждением учетной записи. После регистрации присваивается персональный код. Затем нужно привлечь своих родных и друзей к регистрации на портале. За каждую регистрацию конкурсант получает 1 балл. В итоге тот, кто наберет больше всех баллов и станет победителем.

За победу в конкурсе предусмотрены ценные призы. Обладатель 1-го места получит в подарок ноутбук, за 2-е место — планшет, участнику, занявшему 3-е место, достанется смартфон.

Итоги конкурса будут подведены 17 декабря 2017 года.

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