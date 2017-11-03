Школу на 520 учеников в Усть-Уде планируют достроить в 2018 году

«Школа относится к числу долгостроев — её строительство началось в 2007 году, но неоднократно приостанавливалось из-за отсутствия стабильного финансирования, — пояснила Валентина Перегудова. — В 2016 году правительство Иркутской области решило включить объект в государственную программу региона “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия” с ежегодным выделением средств на завершение строительства из областного бюджета, а также привлечением федерального финансирования на плановый период до 2018 года».

По информации министра, на завершение строительства школы в 2016—2017 годах из бюджета Иркутской области было направлено 270,4 млн рублей, привлечена федеральная субсидия в размере 70,4 млн рублей. В 2018 году финансирование объекта продолжится как из областного бюджета, так и планируется привлечение федеральных средств.

Валентина Перегудова посетила строительную площадку и объекты образования в рабочем посёлке Усть-Уда, школы и детские сады в сёлах Новая Уда, Балаганка, Юголок, а также обсудила перспективы развития отрасли с мэром района Сергеем Чемезовым и начальником управления образования Ларисой Пешковой.

В селе Юголок Валентина Перегудова посетила Юголукскую среднюю общеобразовательную школу. Основное здание школы перевезено из зоны затопления и является объектом культурного наследия — именно в нём учился писатель Валентин Распутин. Юголукская СОШ сейчас размещается в четырёх зданиях, там обучаются более 100 детей, в том числе жители близлежащих села Балаганка и деревни Кижа. В 2017 году, в год юбилея Валентина Распутина, в основном корпусе образовательного учреждения начался выборочный капитальный ремонт, завершить который также планируется в следующем году. Финансирование ремонтных работ из областного бюджета составляет 10 млн рублей в 2017 году, 11,6 млн рублей — в 2018 году. Кроме того, за счет средств местного и областного бюджетов в 2017 году к основному зданию школы построен пристрой для размещения пищеблока.