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06:38 (мск), источник: Baikal-info.ru

Школу на 520 учеников в Усть-Уде планируют достроить в 2018 году

Об этом 2 ноября 2017 года сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на заявление министра образования Иркутской области Валентины Перегудовой в ходе рабочего визита в Усть-Удинский район. Она напомнила, что в новом здании школы в Усть-Уде будут созданы комфортные условия для обучения ребят, которые сейчас учатся в здании, построенном более полувека назад.

«Школа относится к числу долгостроев — её строительство началось в 2007 году, но неоднократно приостанавливалось из-за отсутствия стабильного финансирования, — пояснила Валентина Перегудова. — В 2016 году правительство Иркутской области решило включить объект в государственную программу региона “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия” с ежегодным выделением средств на завершение строительства из областного бюджета, а также привлечением федерального финансирования на плановый период до 2018 года».

По информации министра, на завершение строительства школы в 2016—2017 годах из бюджета Иркутской области было направлено 270,4 млн рублей, привлечена федеральная субсидия в размере 70,4 млн рублей. В 2018 году финансирование объекта продолжится как из областного бюджета, так и планируется привлечение федеральных средств.

Валентина Перегудова посетила строительную площадку и объекты образования в рабочем посёлке Усть-Уда, школы и детские сады в сёлах Новая Уда, Балаганка, Юголок, а также обсудила перспективы развития отрасли с мэром района Сергеем Чемезовым и начальником управления образования Ларисой Пешковой.

В селе Юголок Валентина Перегудова посетила Юголукскую среднюю общеобразовательную школу. Основное здание школы перевезено из зоны затопления и является объектом культурного наследия — именно в нём учился писатель Валентин Распутин. Юголукская СОШ сейчас размещается в четырёх зданиях, там обучаются более 100 детей, в том числе жители близлежащих села Балаганка и деревни Кижа. В 2017 году, в год юбилея Валентина Распутина, в основном корпусе образовательного учреждения начался выборочный капитальный ремонт, завершить который также планируется в следующем году. Финансирование ремонтных работ из областного бюджета составляет 10 млн рублей в 2017 году, 11,6 млн рублей — в 2018 году. Кроме того, за счет средств местного и областного бюджетов в 2017 году к основному зданию школы построен пристрой для размещения пищеблока.

С привлечением средств областного бюджета в Усть-Удинском районе также проводится капитальный ремонт здания Аносовской СОШ (объем финансирования в 2017 году — 20,6 млн рублей), выборочный капитальный ремонт здания Игжейской СОШ (5 млн рублей). В рамках федеральной программы по созданию условий для занятий спортом в общеобразовательных организациях сельских территорий с привлечением федерального финансирования проводится капитальный ремонт спортивного зала Светлолобовской СОШ (0,5 млн — средства федерального бюджета, 0,96 млн рублей — областной бюджет, 79 тыс. рублей — местный бюджет). В 2017 году завершен капитальный ремонт спортивного зала Малышевской СОШ, общий объём финансирования которого составил 1,6 млн рублей. В том числе средства федерального бюджета — 0,5 млн рублей, областного — 0,97 млн рублей, местного — 79 тыс. рублей.

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